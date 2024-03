Die PS5 im Oster-Angebot: Hier gibt's die PlayStation 5 Slim für weit unter 500€!

Mit der PS5 Slim wird die 4K-Konsole endlich kleiner und könnte pünktlich zu Ostern neben eurem Fernseher stehen. Keine Sorge, es handelt sich um die Disc Edition, also könnt ihr eure Lieblings-PlayStation-Franchises wie Spider-Man, God of War oder The Last of Us in 4K und HDR spielen.