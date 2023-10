PS5 Slim am Prime Day angekündigt: Die PS5 macht nicht nur bei den Angeboten Schlagzeilen!

Sony hat die neue PlayStation 5 Slim angekündigt. Aber lohnt das Warten oder sollte man nicht besser schnell noch die alte PS5 günstig abstauben?

Sony hat ausgerechnet den Tag des Amazon Prime Day genutzt, um die PlayStation 5 Slim anzukündigen. Die neue Version der Konsole soll 549,99€ in der Disc-Version und 449,99€ in der Digital Edition kosten. Release soll ab November bei ersten US-Shops und in den folgenden Monaten im Rest der Welt sein. Aktuell kann sie in Deutschland noch nirgendwo vorbestellt werden. Sobald sich das ändert, informieren wir euch.

Was ihr aber natürlich weiterhin günstig abstauben könnt, ist die „alte“ PS5. Vermutlich ist die PS5 Slim nicht ganz unschuldig daran, dass hier die Preise in letzter Zeit so schnell gesunken sind.

Früher oder später soll die neue PS5 Slim die alte übrigens vollständig ersetzten. Wie sich das auf die Preisentwicklung auswirkt, ist schwer zu sagen. Gut möglich, dass die PS5 dadurch vorübergehend wieder teurer wird, falls Sony die Nachfrage nicht schnell genug befriedigen kann.

Was bietet die neue PlayStation 5 Slim?

Kleiner und leichter: Das herausragendste Merkmal der neuen PS5 Slim ist, wie der Name schon sagt, ihre Größe. Im Volumen soll sie rund 30 Prozent kleiner sein als das alte Modell, außerdem soll sie je nach Variante 18 oder 24 Prozent weniger wiegen. Die PS5 unter dem Fernseher unterzubringen, dürfte damit nun deutlich leichter werden als bisher.

Etwas mehr Speicher, sonst technisch gleich: Die technischen Unterschiede zum alten Modell scheinen nicht allzu groß auszufallen. Sony spricht von einer 1 TB großen SSD, was ein bisschen mehr wäre als die 825 GB der alten Version. An der Geschwindigkeit hat sicher aber wohl selbst hier nichts getan, Sony gibt sie mit 5,5 GB/s an.

Lohnt das Warten auf die PS5 Slim?

Das erst kürzlich erschienene EPS5 EA Sports FC 24 Bundle gibt es gerade ziemlich günstig. Ob sich da das Warten auf die PS5 Slim lohnt, ist deshalb fraglich.

Ob diese Vorteile den Aufpreis im Vergleich zu den aktuellen PS5-Preisen aufwiegt, hängt natürlich auch davon ab, wie wichtig euch die Platzersparnis ist. Für den zusätzlichen Speicherplatz lohnt sich das Warten aber nicht, schließlich ist es nicht allzu teuer, die alte PS5 mit einer passenden SSD aufzurüsten.

Das bisherige PS5-Modell ist zudem aktuell viel günstiger. Das beste Angebot ist momentan das Bundle mit EA Sports FC 24, das ihr bei vielen Händlern wie unter anderem Amazon schon für 499,99€ und bei Coolblue sogar für 489€ bekommt.

Es kann sich auch lohnen, weitere Bundles und Versionen der PS5 im Auge zu behalten. Schließlich ist es gut möglich, dass aufgrund der Ankündigung der PS5 Slim die Preise bald sinken:

Auf unserer GamePro Deal-Übersicht findet ihr weitere spannende Neuerscheinung und günstige Sonderangebote, momentan vor allem vom 2. Amazon Prime Day 2023. Zudem sind auch diese Artikel hier einen Blick wert: