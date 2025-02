PS5 Slim im Top-Angebot: Bis ihr die Disc und Digital Edition wieder so günstig kaufen könnt, kann es lange dauern!

Die PS5 Slim könnt ihr euch jetzt sowohl mit als auch ohne Disc-Laufwerk im Angebot schnappen, aber nur noch bis Montagmorgen.

Nur noch an diesem Wochenende könnt ihr die PS5 Slim zum Top-Preis abstauben! Bei MediaMarkt läuft nämlich ein riesengroßer Sale, durch den ihr die Mehrwertsteuer auf fast das ganze Sortiment geschenkt bekommt. Dadurch gibt es die Konsole jetzt sowohl in der Disc als auch der digital Edition so günstig wie laut Vergleichsplattformen seit Monaten nirgendwo mehr. Hier geht’s direkt zum Deal:

Dabei müsst ihr unbedingt zwei Dinge beachten: Erstens müsst ihr bei myMediaMarkt angemeldet sein, um den Mehrwertsteuer-Rabatt zu bekommen. Zweitens läuft der Sale nur noch bis 9 Uhr am Montagmorgen. Euch bleibt also nicht mehr allzu viel Zeit. Die Übersicht über sämtliche Angebote aus dem MediaMarkt Mehrwertsteuer-Sale, zu denen übrigens auch die PS5 Pro und Nintendo Switch OLED gehören, findet ihr hier:

Lohnt sich die PS5 Slim noch, nachdem die PS5 Pro erschienen ist?

Die PS5 Pro ist eine deutlich leistungsstärkere Konsole als die PS5 Slim. Trotzdem ist sie nicht für jeden die bessere Wahl.

Seit letztem November gibt es mit der PS5 Pro eine Alternative zur PS5 Slim, die deutlich stärker ist. Rund 40 Prozent mehr Leistung verspricht Sony, was laut Test auch durchaus erreicht werden kann, wobei es von Spiel zu Spiel deutliche Unterschiede gibt. Gerade bei Raytracing kann die High-End-Konsole durch neue KI-Features punkten.

Die PS5 Pro lohnt sich daher für alle, die im Hinblick auf Grafikqualität und FPS das Maximum aus ihren PS5-Spielen herausholen wollen. Alle anderen sollten sich jedoch gut überlegen, ob die PS5 Pro den Aufpreis wert ist. Selbst jetzt im MediaMarkt-Sale kostet sie schließlich noch immer 671,43€ (was übrigens der bisher günstigste Preis ist), während die PS5 Slim Disc Edition bei 462,18€ und die Digital Edition bei 378,14€ liegt.

Dabei müsst ihr auch bedenken: Die PS5 Pro hat zwar mit 2TB den doppelten SSD-Speicher, aber dafür kein Disc-Laufwerk. Wenn ihr Spiele auch physisch besitzen wollt, müsstet ihr euch also erst noch ein Laufwerk dazukaufen. Dessen UVP liegt bei 119,99€, momentan ist es allerdings nahezu überall ausverkauft. Für diejenigen, die nicht die allerhöchsten Ansprüche haben, könnte die PS5 Slim daher der bessere Deal sein. Schließlich bekommt ihr auch mit dieser Konsole noch immer tolle Grafik geboten.