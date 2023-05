Sony kündigt endlich riesigen PS5-Showcase an und zeigt 60 Minuten lang neue PlayStation-Spiele

Sony hält in der kommenden Woche einen großen PS5-Showcase ab.

Über ein PlayStation-Showcase wurde bereits seit längerer Zeit spekuliert, jetzt hat Sony das Event offiziell angekündigt. Schon in der nächsten Woche steigt die Show, in der zahlreiche PS5-Titel vorgestellt werden dürften.

Die wichtigsten Fakten zum Showcase im Überblick:

Termin: 24. Mai 2023

24. Mai 2023 Uhrzeit: 22 Uhr deutscher Zeit

22 Uhr deutscher Zeit Länge: Über 60 Minuten

Hier ist die offizielle Ankündigung von Sony auf Twitter:

Was zeigt Sony auf dem Showcase?

Die Ankündigung lässt noch keinerlei Rückschlüsse zu, welche Titel und Ankündigungen wir auf dem PlayStation-Showcase sehen werden und ob es möglicherweise auch Hardware-Announcements geben wird. Sehr wahrscheinlich ist natürlich, dass Sony noch einmal bereits vorgestellte Titel etwas ausführlicher präsentiert, wie etwa das für September angekündigte Marvel's Spider-Man 2.

Christian Svensson, der Head of Global Third Party Relations bei PlayStation, kündigte auf Twitter an, dass man "einige großartige Spiele, klein und groß, aus der ganzen Welt" sehen werde. Das ist natürlich ziemlich vage, klingt aber schon jetzt nach einer interessanten Mischung.

Fest steht in jedem Fall: Der Fokus der Show wird auf PS5- und PSVR2-Spielen liegen, das ist zumindest auf dem offiziellen PlayStation Blog zu lesen.

Gerüchte schon seit längerem

Schon seit Wochen und Monaten wurde über einen umfangreichen PlayStation-Showcase spekuliert, die Gerüchte deuteten bereits auf einen möglichen Termin Ende Mai/Anfang Juni hin. Sony ist in diesem Zeitraum in guter Gesellschaft, denn auch wenn die E3 in diesem Jahr ausfällt, präsentieren einige Publisher wie Microsoft oder Ubisoft ihre kommenden Lineups in großen Shows.

Es ist also keine wirkliche Überraschung mehr, dass sich die Gerüchte um den Showcase nun bewahrheitet haben. Mehr noch, Sony macht bei der Event-Parade jetzt sogar den Anfang, legt also vor. Es wird spannend zu sehen sein, welche Titel und Neuigkeiten uns in einer Woche präsentiert werden.

Welche Titel und Ankündigungen erhofft ihr euch vom PlayStation-Showcase?