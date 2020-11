PS5 - Sony macht Hoffnung: Neue Konsolen kommen noch 2020

Seit dem vergangenen Donnerstag ist die PlayStation 5 in Deutschland, Schweiz und Österreich erhältlich. Doch nicht jeder konnte eine Konsole zum Launch erhalten, weshalb die Nachfrage für neue Kontingente immer größer wird. Jetzt hat Sony eine klare Ansage gemacht, wie es mit dem PS5-Verkauf weitergehen wird.

PS5-Lagerbestände werden noch 2020 aufgefüllt

Auf Twitter feiert PlayStation, darunter auch der deutsche Account, einen erfolgreichen Launch der Konsole. Sie selbst bezeichnen es als den "größten Launch" in der PlayStation-Historie. Was das genau bedeutet und worauf sie sich beziehen, lassen sie jedoch offen.

Aufgefüllte Lagerbestände: Interessanter ist aber der zweite Satz. Sony geht darauf ein, dass die Nachfrage weiterhin enorm hoch ist und sie deshalb bestätigen, dass gegen Ende des Jahres, also vermutlich noch vor Weihnachten, weitere Konsolen bei den Einzelhändlern eintreffen werden.

Doch was genau bedeutet das? So wirklich geht das aus Sonys Tweet leider nicht hervor. Im ersten Moment erscheint es offensichtlich, dass die PlayStation 5 gegen Ende Dezember noch einmal vorbestellt werden kann. Da wäre dann nur möglich, dass ihr zwar eine Konsole kaufen könnt, diese aber vermutlich dann nicht mehr vor Weihnachten erhaltet.

Jedoch könnte es auch was anderes bedeuten. Denn die Konsolen, die letzte Woche zum 19. November in den Verkauf gingen, sind größtenteils noch gar nicht verschickt. Die meisten Käufer sollen ihre Konsole erst zwischen dem 14. bis zum 19. Dezember erhalten. Es kann also ebenfalls sehr gut möglich sein, dass die neuen Lagerbestände bereits reserviert sind und nur noch bei den Händlern eintreffen müssen, damit sie ihre Reise zum Kunden fortführen können.

Wir haben bei Sony nachgefragt, ob sie das für uns noch einmal konkretisieren können. Bei einer Antwort werden wir diesen Artikel aktualisieren.

Die PS5 bleibt rar: Egal welches Szenario Sony mit dem Tweet beschreibt, es bleibt nahezu unmöglich, eine PS5 vor Weihnachten noch zu ergattern. Das liegt vor allem auch an dem großen Bot-Problem. Mit automatisierten Prozessen kaufen Dritthändler Kontingente in Sekunden auf und verkaufen diese dann wieder für bis das Doppelte des eigentlichen Werts auf eBay und anderen Plattformen.

Eine Gruppe dieser sogenannten Scalper hat sich mit einem unsensiblen Tweet nicht gerade beliebt gemacht:

Was denkt ihr wird Sony mit der neuen Welle meinen? Könnten wirklich noch einmal neue Konsolen in den Handel kommen oder habt ihr euch mittlerweile damit abgefunden, dass ihr bis Anfang 2021 mindestens noch warten müsst?