Nachdem nach den ersten beiden Vorbesteller-Wellen auch die dritte PS5-Verfügbarkeits-Welle im Chaos versank, fragen sich nun viele Spieler*innen, wann die PS5 wieder zum Kauf angeboten wird beziehungsweise wann die vierte Welle startet. GamePro sammelt hier alle aktuellen Infos für euch und updatet diesen Artikel fortlaufend, sobald sich Neuigkeiten ergeben.

Preis und Release der PS5:

In Deutschland erschienen am: 19. November 2020

Preis der Laufwerk-Edition: 499 Euro

Preis der Digital Edition: 399 Euro

Wann fanden die letzten PS5-Preorder-Wellen in Deutschland statt?

1. Welle: 17. September 2020

17. September 2020 2. Welle: 25. September 2020

25. September 2020 3. Welle: 19. November 2020

19. November 2020 4. Welle: tba

Der aktuelle Stand zur 4. Welle - Das sagt und verspricht Sony

Infos darüber, wann genau die PS5 in einer vierten Welle online gekauft werden kann, gibt es derzeit nicht. Und so wie es aktuell aussieht, müsst ihr euch in Geduld üben. Erst zu Weihnachten könnte es weitere Konsolen geben.

Das sagte Sony zum PlayStation 5-Launch

Wie Sony-CEO Jim Ryan in einem Interview mit der russischen Website TASS am 19. November 2020 bekanntgab, sei die PS5 zum Launch restlos vergriffen:

"Alles ist ausverkauft. Wirklich alle Konsolen sind verkauft. Ich habe lange in diesem Jahr versucht sicherzustellen, dass die PS5-Nachfrage hoch ist. Jetzt verbringe ich weit mehr Zeit damit sicherzustellen, dass diese Nachfrage auch abgedeckt wird. "

Wird die PS5 vor Weihnachten noch einmal zum Kauf angeboten?

Wer bislang leer ausgegangen ist, könnte immerhin noch zu Weihnachten ein Gerät ergattern. In einem Interview mit BBC machte Jim Ryan potenziellen Käufer*innen nämlich Hoffnung:

"Ihr könnt sicher gehen, dass wir sehr hart daran arbeiten, vor und nach Weihnachten große Lieferungen (der PS5) auf den Markt bringen."

Ob Sony der großen Nachfrage noch vor Weihnachten gerecht werden kann, bleibt abzuwarten. Vielversprechend klingt Ryans Aussage aber allemal.

Medimax & Amazon machen Hoffnung auf weitere PS5-Verkäufe

Deutsche Großhändler wie Medimax und Amazon streuen derweil Hinweise, dass die PS5 dort womöglich bald wieder zu haben sein wird.

Das sagt Medimax: Wie der Händler auf Facebook mitteilt, sind zwar alle Konsolen verkauft, jedoch deutet er eine weitere Welle an: Man solle weiterhin der Facebook-Seite von Medimax folgen, "um die neuesten Updates" zu erhalten. Womöglich ist die PS5 dort also wieder in absehbarer Zeit verfügbar. Konkret heißt es auf facebook (Post vom 20. November):

"Liebe MEDIMAX-Fans, leider sind die PS5 Konsolen verkauft. Natürlich können wir euren Ärger verstehen, jedoch haben wir versucht den Verkauf so fair wie möglich zu gestalten. Wenn ihr keine Konsole reservieren konnten, folgt weiterhin unserer Facebook-Seite, um die neuesten Updates zu erhalten. Wir entschuldigen uns und bedanken uns herzlich für Euer Verständnis!"

Das sagt Amazon: Die Kollegen von MeinMMO berichten darüber, dass es womöglich auch auf Amazon bald PS5-Nachschub geben könnte. Darauf deutet ein Chat-Verkauf mit dem Support des Online-Händlers, der einen Fan rät, "in den nächsten Tagen" die Augen offen zu halten. Ob da etwas dran ist, ist aber unklar. Hierbei könnte es sich auch gut um einen Kommunikationsfehler handeln.

Chance auf Kontingente Zwischendurch: Zudem ist nicht gänzlich ausgeschlossen, dass zwischendurch doch noch neue PS5-Konsolen bei Amazon, Media Markt, Saturn und Co. verfügbar sein könnten. Und wenn auch nur vereinzelnd, weil jemand seine Bestellung storniert hat. Es kann nicht schaden, die Webseiten renommierter Händler also weiterhin im Blick zu behalten.

Ihr konntet keine PlayStation 5 kaufen/vorbestellen und wollt noch eine? Darauf solltet ihr jetzt achten

Falls ihr keine PS5 in den Händen haltet und jetzt fieberhaft nach einer Konsole sucht, dann beachtet folgendes:

Nehmt euch vor Fake-Shops in Acht - Diese erkennt ihr beispielsweise an .com-Adressen. Überprüft zudem Angaben im Impressum: Sind diese authentisch? Findet ihr sie noch in anderen Shops? Falls ja, dann handelt es sich womöglich um eine unseriöse Seite

- Diese erkennt ihr beispielsweise an .com-Adressen. Überprüft zudem Angaben im Impressum: Sind diese authentisch? Findet ihr sie noch in anderen Shops? Falls ja, dann handelt es sich womöglich um eine unseriöse Seite Vorsicht vor Wucher-Angeboten auf eBay: Klar, wer will, kann sich aktuell eine PS5 auf eBay kaufen - zumindest wer bereit ist, viel dafür zu bezahlen. Auf der Plattform werden aktuell PS5-Geräte für 800-1000 Euro angeboten.

Klar, wer will, kann sich aktuell eine PS5 auf eBay kaufen - zumindest wer bereit ist, viel dafür zu bezahlen. Auf der Plattform werden aktuell PS5-Geräte für 800-1000 Euro angeboten. Schaut bei eBay ganz genau hin: Manche Händler verkaufen nur den Karton der PS5 (und Xbox Series X), nicht die Konsole selbst

Was ihr ebenfalls tun könnt: Installiert ein Benachrichtigungs-Widget. Die PS5 war in den ersten beiden Preorder-Wellen bei etlichen Shops erhältlich, weshalb es schwer fallen kann, dabei den Überblick zu behalten. Abhilfe kann da eine Browser-Erweiterung schaffen (via businessinside);"Distill Web Monitor" (erhältlich für Chrone, Opera und Firefox) überwacht einzelne Unterseiten von Websites, und sofern sich dort etwas ändert, also die PS5 wieder angeboten wird, bekommt ihr sofort eine Benachrichtigung.

PS5 nicht vor Ort im Laden erhältlich

Falls ihr euch nun fragt, ob ihr die PS5 stattdessen alternativ im Laden kaufen könnt, dann müssen wir diese Frage mit einem klaren "Nein" beantworten: Aufgrund der Corona-Pandemie ist das laut aktueller Aussage von Sony derzeit nicht möglich. Wie lange die PS5 nicht im Laden zum Kauf angeboten werden darf, ist aktuell unklar. Es ist aber stark davon auszugehen, dass die PS5 dieses Jahr nicht mehr in den Ladenregalen stehen wird.