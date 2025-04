PS5-Spiel aus 2024 jetzt 68% günstiger im Angebot: Spielt den Geheimtipp des Deus Ex-Erfinders in seiner besten Version!

Das Artdesign ist eine der großen Stärken dieser PS5-Neuauflage dieses Klassikers.

Gerade könnt ihr euch ein Action-Adventure aus 2024, dessen bloße Existenz schon eine große Überraschung ist, günstig bei Amazon im Angebot abstauben. Das am 24. September erschienene PS5-Spiel ist jetzt bereits über 40€ reduziert im Vergleich zum UVP und kostet dadurch aktuell nur noch schlappe 19,46€. Dieser Link bringt euch direkt zum Deal:

Wie üblich verrät Amazon nicht, wie lange der Deal dauert. Der Preis kann sich also jederzeit wieder ändern.

PS5-Spiel zum Sparpreis: Ein schickes Remake, mit dem niemand gerechnet hat!

Grafisch ist die Neuauflage des Spiels von Warren Spector dem Original meilenweit voraus.

Es geht hier um Disney Epic Mickey: Rebrushed, die PS5-Neuauflage eines Action-Adventures, das von dem legendären Spieledesigner Warren Spector (System Shock, Deus Ex) stammt. Dass dieses Remake überhaupt existiert, ist insofern eine Überraschung, als das Original kein großer kommerzieller Erfolg war. Allerdings war dieses auch nur für Nintendo Wii verfügbar. Insofern ist es durchaus dankenswert, dass THQ Nordic es nun einem breiteren Publikum zugänglich gemacht hat.

Technisch handelt es sich bei Disney Epic Mickey: Rebrushed um ein erstaunlich aufwendiges Remake, welches das völlig veraltete Original, das noch über 480p-Auflösung verfügte, auf den aktuellen Stand bringt. Dadurch kann das fantasievolle Artdesign, das schon damals toll, aber eben sehr pixelig war, endlich richtig glänzen. Auch die Steuerung wurde überarbeitet und im Kampf stehen Micky sogar neue Attacken zur Verfügung.

13:02 Disney Epic Mickey: Rebrushed - Testvideo zu Mickeys ungewöhnlichstem Abenteuer

Autoplay

An der Story hat sich wenig geändert: Der neugierige Micky dringt ins Heim eines Zauberers ein und verschüttet versehentlich Zaubertinte über das magische Modell einer Parallelwelt, was diese Welt stark in Mitleidenschaft zieht. Um seinen Fehler wiedergutzumachen, muss er selbst dorthin reisen. Dabei ist Micky mit einem magischen Pinsel ausgestattet, durch den er beschädigte Teile der Welt neu malen oder sie stattdessen mithilfe von Farbverdünner löschen kann.

Ähnlich verhält es sich auch mit den Gegnern: Ihr könnt sie neu bemalen und dadurch auf eure Seite ziehen, was allerdings schwieriger ist, oder aber ihr löscht sie aus. Sogar bei den Quests habt ihr oft die Wahl, ob ihr den Bewohnern der Welt helft oder sie ihrem Schicksal überlasst. Eure Entscheidungen haben Einfluss darauf, wie andere Charaktere mit euch umgehen und wie das Spiel endet.

Alles in allem ist Disney Epic Mickey ein ungewöhnliches Spiel, das für einen Disney-Titel erstaunlich düster ist und vor allem durch seine zauberhafte Spielwelt und seine kreativen Gameplay-Ideen fasziniert. In der Neuauflage lohnt es sich jetzt desto mehr, den lange Zeit fast vergessenen Klassiker nachzuholen, denn diese ist dem Original weit überlegen.