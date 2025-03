Dieses PS5-Spiel könnte einer der größten Action-Hits 2025 werden und ist schon jetzt günstiger im Amazon-Angebot!

Ein Klassiker in schickem neuem Gewand: Metal Gear Solid Delta könnte der große Action-Hit des Sommers werden.

Es könnte einer der großen Action-Hits 2025 werden: Mit Metal Gear Solid Delta: Snake Eater erscheint in diesem Jahr ein aufwendiges Remake des Stealth-Action-Klassikers Meta Gear Solid 3. Release-Termin ist zwar erst der 28. August, dennoch könnt ihr euch bei Amazon schon jetzt einen stattlichen Rabatt von 15 Prozent sichern, wenn ihr die PS5-Version vorbestellt. Der Händler verrät nicht, wie lange das Angebot gilt. Der Preis könnte also jederzeit wieder steigen:

Die Day One Edition enthält als In-Game-Bonus die Uniform „Weißer Smoking“. Neben dieser Version könnt ihr weiterhin auch die Deluxe Edition vorbestellen, die eine Reihe physischer Extras wie ein exklusives Steelbook, einen Schlüsselanhänger und einen Aufnäher sowie als In-Game-Extra ein DLC-Paket mit verschiedenen Ausrüstungsgegenständen bietet. Diese ist allerdings nicht reduziert und kostet weiterhin 99€:

Auch weiterhin gilt bei Amazon die Preisgarantie für Vorbesteller: Falls Metal Gear Solid Delta vor dem Release also noch günstiger werden sollte (was, wie man sieht, stets passieren kann), zahlt ihr also automatisch weniger.

Was ist Metal Gear Solid Delta: Snake Eater überhaupt?

1:57 Metal Gear Solid Delta: Snake Eater – Das Release-Date des Remakes ist jetzt offiziell

Metal Gear Solid Delta (oder Metal Gear Solid Δ: Snake Eater laut Konamis offizieller Schreibweise) ist ein Remake des 2004 erschienenen Metal Gear Solid 3: Snake Eater, das bis heute als einer der Meilensteine des Stealth-Action-Genres gilt. Die Neuauflage soll vor allem zeitgemäße Grafik bringen, was bestens zu gelingen scheint, wenn man das bisher gezeigte Material betrachtet. Aber auch der Sound und die Steuerung wurden überarbeitet und es soll sogar neue Spielmodi geben.

Der Dschungel sieht in Metal Gear Solid Delta auf den bisher gezeigten Screenshots schlicht fantastisch aus.

Am Kern des Spiels hat sich trotzdem nichts geändert. Metal Gear Solid Δ spielt im Jahr 1964 und somit vor allen anderen Teilen der Reihe. Statt Solid Snake spielt ihr dessen Vater Naked Snake, der sich im Kalten Krieg auf einen Einsatz begibt, welcher mit sowjetischen Nuklearwaffen zu tun hat. Einen großen Teil des Spiels verbringt Snake im Dschungel, wo er gut getarnt aus dem Verborgenen zuschlägt, es jedoch auch mit vielen wilden Tieren zu tun bekommt.