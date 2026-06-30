Auf dieses PS5-Spiel mussten wir über 20 Jahre warten – jetzt ist es günstig!

Über 20 Jahre haben wir auf diesen Nachfolger einer Rollenspiel-Legende gewartet.

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Das verschneite, nächtliche Seattle ist recht atmosphärisch in Szene gesetzt.

Es geht hier um Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, ein Action-Rollenspiel, das viele Fans des heißgeliebten Vorgängers enttäuscht hat, dem man jedoch durchaus einiges abgewinnen kann, wenn man vorher weiß, worauf man sich einlässt. So ist etwa die Atmosphäre im verschneiten Seattle, das ihr nachts durchstreift, durchaus gelungen. Das Artdesign kann sich sehen lassen und die Schauplätze sind mit gekonnt eingesetzten Licht- und Schatteneffekten angemessen düster in Szene gesetzt.

Es handelt sich übrigens nicht um eine klassische Open World, stattdessen ist die Stadt in frei begehbare Bezirke eingeteilt. In dieser Hinsicht ist Bloodlines 2 nah am Vorgänger. Die Rollenspiel-Elemente wurden jedoch stark zurückgefahren. Zwar könnt ihr zu Beginn einen von sechs Clans auswählen und dessen spezifische Vampirfähigkeiten im Spielverlauf weiterentwickeln, aber euer Charakter hat nicht einmal mehr ein Inventar. Beutejagd fällt also aus.

17:27 Für seine Story geht Bloodlines 2 über Leichen

Autoplay

Dafür spielt sich die Action deutlich besser und befriedigender als früher. Da ihr in die Haut eines alten Vampirs schlüpft, der aus langem Schlaf erwacht ist, habt ihr diesmal schon von Beginn an recht starke Fähigkeiten, mit denen ihr gewöhnliche Menschen schnell mal an die Wand klatscht, mit ziemlich befriedigendem Treffer-Feedback. Per Telekinese könnt ihr übrigens auch die Schusswaffen der Menschen gegen sie einsetzen, nur einpacken und mitnehmen könnt ihr sie eben nicht.

Stark schneidet Bloodlines 2 auch bei der Story ab, oder zumindest bei demjenigen Teil davon, der von einem geisteskranken Malkavianer-Detektiv handelt, welcher sich in unserem Kopf eingenistet hat und dessen letzten großen Fall wir nach und nach aufzuklären versuchen. All das macht Bloodlines 2 durchaus zu einem guten Vampirspiel, nur eben nicht unbedingt zu einem guten Rollenspiel-Nachfolger von Bloodlines 1.