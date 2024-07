PS5-Spiele im Angebot: Schnappt euch diese drei Action-Hits & Geheimtipps jetzt zum Sparpreis!

Im MediaMarkt-Sale könnt ihr gerade eine ganze Reihe hochkarätiger PS5-Spiele günstig abstauben. Wir haben drei Tipps für euch.

Bei MediaMarkt läuft gerade eine Aktion, durch die ihr drei Spiele für zusammen 49€ abstauben könnt. Zwar gilt das auch für Nintendo Switch und Xbox, aber gerade für PS5 und PS4 ist die Auswahl besonders gut. Wir stellen euch in diesem Artikel drei PS5-Highlights vor, die wir euch besonders ans Herz legen möchten. Wer lieber gleich selbst den Sale durchstöbern möchte, findet diesen hier:

Die Aktion läuft noch bis zum 12. August. Da einzelne Spiele schon vorher ausverkauft sein könnten, solltet ihr aber besser nicht bis zum letzten Tag warten. Übrigens ist Amazon mit einer eigenen 3-für-49€-Aktion nachgezogen, dort ist die Auswahl aber kleiner und von den drei Top-Spielen, die wir euch hier rausgesucht haben, ist nur ein einziges dabei.

Assassin’s Creed Mirage

1:19 So ordnet sich Mirage auf der Assassin's Creed-Zeitleiste ein

Das im Oktober 2023 erschienene Assassin’s Creed Mirage ist eines der besten Schnäppchen aus der 3-für-49€-Aktion bei MediaMarkt und im Konkurrenz-Sale bei Amazon nicht verfügbar. Das Open-World-Spiel kehrt wieder mehr zu den Wurzeln der Reihe zurück, was bedeutet, dass Attentate und Schleichen wieder mehr im Vordergrund stehen, während die Rollenspielelemente nicht so wichtig sind wie in Origins, Odyssey und Valhalla.

Diesmal werdet ihr ins Bagdad des 9. Jahrhunderts geschickt, wo ihr in die Rolle des schon aus Assassin’s Creed Valhalla bekannten Basim schlüpft. Die Spielwelt ist deutlich kleiner als in den letzten Teilen der Reihe, aber dafür sehr detailliert. Mit einer Spielzeit von rund 25 Stunden bekommt ihr hier kompakteres Abenteuer als von Assassin’s Creed gewohnt. Vor allem diejenigen unter euch, die die Vorgänger aus Zeitmangel nicht durchgespielt haben, dürften hier auf ihre Kosten kommen.

Remnant 2

1:39 Remnant 2: Gameplay-Trailer zum Koop-Shooter-Soulslikes

Der Nachfolger des Überraschungshits Remnant: From the Ashes erschien im Sommer 2023 und kam sowohl bei den Fans als auch bei Kritiker*innen sehr gut an. Wie beim Vorgänger handelt es sich hier um eine Mischung aus Third-Person-Shooter und düsterem Soulslike, die ihr sowohl allein als auch im Online-Koop spielen könnt.

Einer der größten Vorzüge des Action-Hits ist sein enormer Abwechslungsreichtum: Ihr startet eure Reise zwar auf der postapokalyptischen Erde, reist aber schon bald in die unterschiedlichsten anderen Welten, welche von dichten Wäldern bis hin zu riesigen, hochtechnisierten Gebäudekomplexen reichen. Die Reihenfolge der Welten ist bei jedem Durchgang anders und die verschachtelten Level sind bis zu einem gewissen Grad prozedural. Vieles entdeckt man erst bei mehrfachem Durchspielen.

Outcast: A New Beginning

2:30 In Outcast 2 -A New Beginnning kehrt ihr nach 24 Jahren auf den Planeten Adelpha zurück

Outcast: A New Beginning ist bei seinem Release im März 2024 leider ziemlich untergegangen. Möglicherweise haben viele schlicht nicht verstanden haben, dass es sich diesmal, anders als bei Outcast: Second Contact, nicht um ein Remake des 25 Jahre alten Klassikers, sondern um ein vollwertiges Outcast 2 handelt.

Wie schon der erste Teil kann das Open-World-Spiel vor allem durch seine ungewöhnliche, fremdartige Spielwelt punkten, die sehr hübsch in Szene gesetzt wurde. Aber auch das flotte Kampfsystem und die Bewegung mit dem Jetpack machen eine Menge Spaß. Ganz auf AAA-Niveau ist Outcast 2 zwar nicht, aber gerade dann, wenn ihr zwar Open-World-Spiele mögt, aber vom Einerlei der großen Produktionen gelangweilt seid, solltet ihr einen Blick riskieren.

Falls euch die hier vorgestellten Spiele nicht zusagen sollten, findet ihr in der 3-für-49€-Aktion bei MediaMarkt noch viele weitere PS5-Hits, beispielsweise das Anfang des Jahres erschienene Prince of Persia: The Lost Crown oder das Horrorspiel The Quarry. Dieser Link bringt euch zur Übersicht:

Weitere günstige Schnäppchen rund um die Themen Gaming, Technik und Unterhaltung findet ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt hier: