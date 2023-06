Remnant 2 ist die Fortsetzung von Remnant from the Ashes, einer spannenden Mischung aus Koop-Shooter und Soulslike. Während des Summer Game Fest wurde ein neuer Gameplay-Trailer gezeigt, in wilde Monster-Action zu sehen war. Daneben wurde aber vor allem auch das Release-Datum verraten.

Das Spiel erscheint am 25. Juli 2023 für Xbox Series X/S, PS5 und den PC.