PlayStation-Spieler hat seine PS5 erst seit 2022 - entdeckt plötzlich, dass die Konsole anfängt zu rosten

Wenn ihr eure gerade einmal zwei bis drei Jahre alte Konsole öffnet, um sie zum ersten Mal zu reinigen, ist ungefähr das Letzte, was ihr sehen wollt: Rost. So ist es aber offenbar einem Reddit-User ergangen, der ein entsprechendes Bild gepostet hat und sich fragt, wie das sein kann beziehungsweise, was hier wohl vor sich geht.

Vorsicht: Eure elektronischen Geräte reagieren empfindlich auf Feuchtigkeit und Metallteile können rosten

Darum geht's: Eigentlich ist es ganz simpel. Offensichtlich hat die Metall-Abdeckung über den PS5-Lüftern auf diesem Bild angefangen zu rosten. Das lässt sich in erster Linie wohl einfach dadurch erklären, dass das Gerät in einem Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit stehen muss, und zwar dauerhaft.

Ohne Feuchtigkeit kein Rost: Wer schon mal eine Schaufel über Nacht oder noch länger im Garten hat stehen lassen, wird ebenfalls Rost bemerkt haben, zumindest an den Metallteilen. Die Oxidation tritt dort auf, wo Metall auf Feuchtigkeit trifft, beziehungsweise andersherum.

Hohe Luftfeuchtigkeit in Räumen kann also ein echtes Problem werden, wenn ihr darin unbeschadet PS5-Konsolen oder alles andere in dieser Richtung betreiben wollt.

Wer in dunklen Erdgeschoss-Wohnungen über unbeheizten Kellern oder gar im Souterrain wohnt, wird ein Liedchen davon singen können. Aber auch in tropischen Gefilden oder am Meer ist es natürlich feucht.

Aber es gibt Abhilfe: Ihr könnt euch zunächst einmal ein Gerät anschaffen, mit dem ihr überprüft, ob ihr es wirklich mit einer erhöhten Luftfeuchtigkeit in euren Räumen zu tun habt.

Anschließend könnt ihr über die Anschaffung eines sehr viel teureren Luft-Entfeuchters nachdenken. So etwas kann sich durchaus lohnen, es macht auch hohe Temperaturen meist deutlich erträglicher. Auch Klimaanlagen sorgen oft für trockene Luft.

Die Community bespricht noch andere Möglichkeiten: Beispielsweise schlägt eine Person in den Kommentaren vor, doch einfach einige Silica-Päckchen zwischen die PS5-Abdeckungen zu stecken.

Dabei handelt es sich um die kleinen Entfeuchter-Pakete, die oft mit in den Kartons zu finden sind, wenn ihr zum Beispiel Elektro-Geräte kauft. Hebt sie auf, dann könnt ihr sie in ihrem ursprünglichen Zweck weiterverwenden.

Habt ihr auch schon mal eine ähnliche Entdeckung gemacht? Habt ihr einen anderen Vorschlag, was gegen hohe Luftfeuchtigkeit helfen kann?