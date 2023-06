PS5-SSD 2 TB zum Bestpreis: Schnappt euch die Samsung 990 Pro in der MediaMarkt MwSt-Aktion

Durch die Mehrwertsteueraktion bei MediaMarkt und Saturn könnt ihr jetzt schnelle PS5-SSDs günstig abstauben.

Bei MediaMarkt und auch bei Saturn läuft gerade ein großer Sale, in dem ihr einen Rabatt in Höhe der Mehrwertsteuer auf einen Großteil des Sortiment bekommt. Darunter sind auch einige NVMe SSDs, die sehr gut für PS5 geeignet sind. Die besonders schnelle Samsung 990 Pro mit 2 TB Speicherplatz gibt es dadurch beispielsweise schon für 151,25€ statt 179,99€. So günstig war die SSD laut Vergleichsplattformen noch nie.

Die Samsung 990 Pro 2TB ist natürlich nicht die einzige PS5-SSD unter den Angeboten. Wenn ihr es gern noch günstiger hättet und ihr mit weniger Speicherplatz oder etwas weniger Geschwindigkeit zufrieden seid, könnt ihr beispielsweise zu diesen Alternativen greifen:

Die Mehrwertsteueraktion bei MediaMarkt und Saturn läuft online noch bis 9 Uhr am Montagmorgen. Einige der SSDs könnten aber schon vorher ausverkauft sein. Die 2TB-Version der Samsung 980 Pro ist beispielsweise jetzt schon weg. Ihr solltet euch also besser nicht zu viel zeit lassen.

Die Übersicht über den gesamten Sale, in dem es beispielsweise auch die PlayStation 5 und Nintendo Switch günstiger gibt, findet ihr hier:

Was taugt die Samsung 990 Pro SSD für die PS5?

Die Samsung 990 Pro ist nochmal ein gutes Stück schneller als ihr Vorgänger, die Samsung 980 Pro.

Hohe Geschwindigkeit: Die Samsung 990 Pro gehört mit einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 7.450 MB/s und einer Schreibgeschwindigkeit von bis zu 6.900 MB/s zu den schnellsten PS5-kompatiblen NVMe SSDs auf dem Markt. Sie ist damit nochmal ein gute Stück schneller als die Samsung 980 Pro (Lesen max. 7.000 MB/s, Schreiben max. 5.000 MB/s). Für die PS5, die eine Lesegeschwindigkeit von 5.500 MB/s braucht, sind aber beide SSDs sehr gut geeignet.

Kein Heatsink: Die angebotene Version der Samsung 990 Pro verfügt allerdings, ebenso wie die anderen oben genannten SSDs, über keinen Heatsink. Prinzipiell funktioniert sie zwar auch so in der PS5. Wenn ihr sicherstellen wollt, dass es nicht zur Überhitzung und zu einer Drosselung der Leistung kommt, könnt ihr selbst einen Kühlkörper nachrüsten. Hier ein paar Modelle, die in die PS5 passen:

Mehr günstige Sonderangebote rund ums Gaming, darunter aktuell einige aus der MediaMarkt Mehrwertsteueraktion, sowie interessante Neuerscheinungen findet ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt hier: