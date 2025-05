PS5-SSD mit 4TB im Angebot: Die Samsung 990 Pro gibt’s bei Amazon jetzt rund 120€ günstiger!

Viel Speicher und kurze Ladezeiten: Die Samsung 990 Pro PS5-SSD mit 4TB gibt's jetzt bei Amazon im Top-Angebot.

Bei Amazon könnt ihr euch gerade eine der besten PS5-SSDs überhaupt zum Top-Preis sichern: Die Samsung 990 Pro mit stolzen 4TB Speicherplatz ist dort gerade rund 120€ günstiger im Vergleich zum UVP. Mit so viel Speicher braucht ihr für lange Zeit keine Spiele mehr zu deinstallieren, um für Platz auf eurer Konsole zu sorgen, und bekommt noch dazu möglichst kurze Ladezeiten. Hier findet ihr das Angebot:

Amazon macht übrigens keine Angaben zur Dauer des Deals. Der Preis könnte sich also jederzeit wieder ändern.

Eine der besten PS5-SSDs: Das kann die Samsung 990 Pro

Viel mehr Geschwindigkeit als mit der Samsung 990 Pro SSD könnt ihr aus eurer PS5 nicht herausholen.

Die Samsung 990 Pro ist eine der besten und beliebtesten PS5-SSDs, die ihr bekommen könnt. Mit einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 7.450 MB/s ist sie nahe am Maximum dessen, was mit dem PCIe-4.0-Anschluss der Konsole möglich ist. Zwar können auch einige der normalerweise günstigeren PS5-SSDs ähnlich hohe Geschwindigkeiten erreichen. Die Samsung 990 Pro hat jedoch zudem noch kurze Zugriffszeiten und hält ihre hohen Geschwindigkeiten besser als viele günstige SSDs.

Alles in allem bedeutet das: Kürzere Ladezeiten in euren PS5-Spielen als mit dieser SSD könnt ihr kaum bekommen! Riesig ist der Unterschied in der Praxis zwar trotzdem nicht, weshalb es viele Alternativen gibt, zu denen man ebenfalls beruhigt greifen kann. Wenn sie jedoch so günstig ist wie gerade, ist es sinnvoll, sich direkt die bessere Samsung 990 Pro zu sichern.

Bevor ihr die Samsung 990 Pro in eure PS5 einbaut, solltet ihr darüber nachdenken, ob ihr noch einen Heatsink an die SSD anbringen wollt.

Einen Haken hat der Deal allerdings: Die von Amazon angebotene Version der Samsung 990 Pro verfügt nämlich über keinen Heatsink. Sony empfiehlt für die Verwendung in der PS5 einen Kühlkörper, da es ansonsten zur Überhitzung und dadurch zu einer Drosselung der Leistung kommen könnte.

In der Praxis kommt das zwar nicht oft vor. Falls ihr trotzdem kein Risiko eingehen möchtet, könnt ihr euch separat einen Heatsink dazukaufen. Dabei müsst ihr jedoch darauf achten, dass der gewählte Kühlkörper nicht zu groß ist, um in die PS5 zu passen. Hier eine kleine Auswahl an passenden Modellen: