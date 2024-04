PS5-SSD mit 4TB im Angebot: Jetzt massig Speicher für all eure Spiele zum Sparpreis sichern!

Bei Mindfactory gibt's gerade die schnelle Lexar NM790 PS5-SSD mit 4TB günstig. Das Angebot ist aber auf 200 Exemplare beschränkt.

Falls ihr keine Lust mehr habt, euch Gedanken um den Speicherplatz auf eurer PS5 zu machen, hat Mindfactory jetzt eine günstige Lösung für euer Problem. Dort könnt ihr nämlich gerade die 4TB große NVMe SSD Lexar NM790, die dank ihrer hohen Lesegeschwindigkeit bestens für die PlayStation 5 geeignet ist, zum Schnäppchenpreis abstauben. Ihr findet das Angebot hier unter den sogenannten Mindstar-Angeboten:

Wichtig: Ihr müsst unbedingt über die Seite der Mindstar-Angebote auf die SSD klicken, sonst kann es passieren, dass euch ein höherer Preis angezeigt wird. Der Deal hat übrigens zwar keine offizielle zeitliche Begrenzung, ist aber auf 200 Exemplare beschränkt und dürfte deshalb nicht allzu lange verfügbar sein.

Was taugt die Lexar NM790 NVMe SSD für die PS5?

Mit bis zu 7.400 MB/s ist die Lexar NM790 SSD sehr gut für die PS5 geeignet.

Die Lexar NM790 ist mit einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 7400 MB/s sehr gut für die PlayStation 5 geeignet und sogar nahe am Maximum dessen, was die Konsole mit ihrer PCI-4.0-Schnittstelle überhaupt ausnutzen kann. Laut Sony braucht ihr für die PS5 eine M.2 NVMe SSD mit mindestens 5.500 MB/s. Die Schreibgeschwindigkeit der Lexar NM790 ist mit bis zu 6500 MB/s übrigens ebenfalls sehr hoch, das ist für die Konsole aber nicht so entscheidend.

Einen kleine Haken gibt es allerdings: Die Lexar NM790 verfügt in der hier angebotenen Variante über keinen Heatsink. Im Prinzip funktioniert sie zwar auch so in der PS5. Dann besteht aber ein gewisses Risiko, dass sie überhitzt und deshalb ihre Leistung gedrosselt wird. Wenn ihr euch davor schützen wollt, könnt ihr separat einen Kühlkörper dazukaufen. Hier ein paar Modelle, die in die PS5 passen:

Preise für PS5-SSDs steigen: Mit der Lexar NM790 kommt ihr jetzt noch günstig weg!

Im Vergleich zu PS5-SSDs von Konkurrenten wie Samsung und Western Digital ist die Lexar NM790 noch immer ziemlich günstig.

Die Preise für schnelle PS5-SSDs steigen bereits seit gut einem halben Jahr kräftig an. Grund dafür dürfte die Drosselung der Produktion durch Samsung sein, die sich auch auf die Preise der Konkurrenz ausgewirkt hat. Die 235€, die ihr aktuell im Mindfactory-Angebot für die Lexar NM790 mit 4TB bezahlt, sind deshalb nicht der günstigste Preis aller Zeiten.

Sind sind aber möglicherweise deutlich günstiger als das, was ihr in einigen Monaten bezahlen müsstet, und auf jeden Fall weit günstiger als viele vergleichbare SSDs im Moment. Die WD Black SN850X, die sich mit der Lexar NM790 ungefähr auf Augenhöhe befindet, bekommt ihr laut Vergleichsplattformen derzeit nirgendwo für weniger 299€. Bei der nur wenig schnelleren Samsung 990 Pro sind es sogar 334,89€ inklusive Versand.

Weitere günstige Schnäppchen und interessante Neuerscheinungen rund um Gaming, Technik und Unterhaltung findet ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt hier: