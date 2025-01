PS5-SSD mit 4TB Speicher im Angebot: Günstiger gab es die schnelle Samsung 990 Pro seit Monaten nicht mehr!

Mit der Samsung 990 Pro könnt ihr euch gerade eine der besten PS5-SSDs günstig im Angebot schnappen, und das sogar in der größten Version mit 4TB Speicher.

Wenn ihr euch keine Gedanken mehr über knappen Speicherplatz auf eurer PS5 machen möchtet und zudem möglichst kurze Ladezeiten in euren Spielen haben wollt, solltet ihr euch dieses Angebot ansehen: Samsungs beste PS5-SSD, die Samsung 990 Pro, gibt es bei Mindfactory gerade in der Version mit 4TB Speicherplatz zum Top-Preis im Sonderangebot. Laut Vergleichsplattformen war sie seit Monaten nirgendwo günstiger zu bekommen als hier unter den sogenannten Mindstar-Deals:

Falls ihr es lieber ein bis zwei Stufen günstiger hättet und auch mit 2TB Speicher zufrieden sein, könnt ihr euch in den Mindstar-Deals übrigens momentan auch die nicht viel langsamere Lexar NM790 günstig sichern. Ihr findet diese SSD ebenfalls, wenn ihr dem obigen Link folgt. Beide Angebote dürften allerdings schon bald wieder verschwinden, da die verfügbare Menge an SSDs eng begrenzt ist.

Samsungs beste PS5-SSD: Wie gut ist die Samsung 990 Pro?

Mit einer Lesegeschwindigkeit von 7.450 MB/s ist die Samsung 990 Pro nah am Maximum dessen, was mit der PS5 möglich ist.

Die Samsung 990 Pro ist eine der beliebtesten und schnellsten PS5-SSDs auf dem Markt. Mit einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 7.450 MB/s ist sie nahe am Maximum dessen, was mit der PS5 überhaupt theoretisch möglich ist. Kürzer als mit dieser SSD können eure Ladezeiten also kaum werden. Noch dazu bietet die Samsung 990 mit bis zu 6.900 MB/s auch eine sehr hohe Schreibgeschwindigkeit, was allerdings zweitrangig für die Verwendung in der PS5 ist.

Vielen anderen, normalerweise günstigeren PS5-SSDs ist die Samsung 990 Pro auch aufgrund kurzer Zugriffszeiten und der Verwendung eines DRAM Caches überlegen. Allerdings macht all das bei der Verwendung in der PS5 keinen riesigen Unterschied, weshalb ihr beruhigt auch zu SSDs weniger bekannter Marken wie Lexar greifen könnt. Solange sie so stark reduziert im Angebot ist wie im Moment, bietet die Samsung 990 Pro jedoch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die Samsung 990 Pro ist hervorragend für die PS5 geeignet, wenn es um die Geschwindigkeit geht. In der angebotenen Version fehlt allerdings der Heatsink.

Einen Nachteil gibt es jedoch: In ihrer bei Mindfactory angebotenen Version verfügt die Samsung 990 Pro über keinen Heatsink. Sony empfiehlt jedoch einen Kühlkörper für PS5-SSDs, da es ansonsten zur Überhitzung und zu einer Drosselung der Leistung kommen könnte. In der Praxis kommt das zwar eher selten vor. Falls ihr dennoch kein Risiko eingehen möchtet, könnt ihr separat einen Heatsink dazukaufen. Hier ein paar Modelle, die in die PS5 passen: