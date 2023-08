4TB PS5-Speicher im Angebot: Schnappt euch für kurze Zeit eine der schnellsten SSDs zum Toppreis

Die SSD Lexar NM790 mit 4 TB ist nicht nur groß, sondern mit bis zu 7.400 MB/s auch sehr schnell.

In den sogenannten Mindstars bei Mindfactory könnt ihr jetzt die 4TB große und gut für PS5 geeignete NVMe-SSD Lexar NM790 für nur 189€ im Angebot bekommen. Das ist ein hervorragender Preis für so viel Speicher mit hoher Geschwindigkeit. Die vergleichbare WD Black SN850X mit 4TB bekommt ihr laut Vergleichsplattformen beispielsweise gerade nirgendwo für weniger als 298€.

Der Deal hat zwar keine offizielle zeitliche Beschränkung, ist aber auf 300 Exemplare begrenzt. Erfahrungsgemäß dürfte es nicht allzu lange dauern, bis diese Menge ausverkauft ist.

Beachtet bitte: Das Angebot gilt nur, wenn ihr über die Mindstars-Seite auf die Produktseite geht. Nutzt ihr hingegen beispielsweise die Suchfunktion bei Mindfactory, ohne euch vorher die Mindstars angesehen zu haben, wird euch ein höherer Preis angezeigt. Deshalb verlinken wir nicht direkt auf die SSD.

Wie gut ist die Lexar NM790 NVMe-SSD?

Die Lexar NM790 liefert auch in der PS5 eine gute Leistung ab, über einen Heatsink verfügt sie allerdings nicht.

Bis zu 7.400 MB/s: Die 4TB-Version der Lexar NM790 bietet eine maximale Lesegeschwindigkeit von bis zu 7.400 MB/s und schlägt damit sogar beliebte und deutlich teurere NVMe-SSDs wie die Samsung 980 Pro (maximal 7.000 MB/s). Für die PlayStation 5, die lediglich 5.500 MB/s benötigt, sind beide SSDs sehr gut geeignet. Die Schreibgeschwindigkeit der Lexar NM790 ist mit bis zu 6.500 MB/s übrigens ebenfalls beeindruckend, das ist für die PS5 aber weniger wichtig.

Ungekühlt: Allerdings hat die Lexar NM790 in der angebotenen Version keinen Heatsink. Zwar könnt ihr sie prinzipiell auch so in der PS5 verwenden, aber dann besteht ein gewisses Risiko, dass es zur Überhitzung und dadurch zu einer Drosselung der Leistung kommt. Um ganz sicher zu gehen, dass ihr davon verschont bleibt, könnt ihr separat einen Heatsink dazukaufen. Hier ein paar Modelle, die in die PS5 passen:

