Kein Platz mehr auf der PS5? Schnappt euch jetzt diese SSD mit 2TB Speicher zum Toppreis!

Bei Notebooksbilliger könnt ihr gerade eine 2TB große PS5-SSD zum Schnäppchenpreis abstauben.

Falls der Speicher eurer PS5 dank der vielen Neuerscheinungen von Cyberpunk 2077: Phantom Liberty bis Assassin’s Creed Mirage gerade knapp zu werden droht, gibt es eine günstige Lösung: Bei Notebooksbilliger könnt ihr jetzt die gut für PS5 geeignete NVMe SSD Kingston KC3000 mit 2TB Speicherplatz für nur 100,91€ im Angebot bekommen:

Laut Vergleichsplattformen handelt es sich um den aktuell günstigsten Preis für das Modell, mit einem Abstand von rund 12€ auf den zweitgünstigsten Händler. Auch im Vergleich zu anderen SSDs bekommt man hier viel Leistung für wenig Geld.

Was bietet die Kingston KC3000 NVMe SSD?

Mehr als schnell genug für PS5: Die Kingston KC3000 ist eine NVMe SSD, die neben dem richtigen Formfaktor für die PS5 (M.2 2280) auch eine hohe Lesegeschwindigkeit von 7.000 MB/s mitbringt. Damit liegt sie ungefähr gleichauf mit der beliebten Samsung 980 Pro. Die PlayStation 5 braucht lediglich eine Lesegeschwindigkeit von mindestens 5.500 MB/s.

Die Kingston KC3000 SSD hat zwar keinen Heatsink, aber immerhin einen dünnen Heat Spreader.

Hohe Schreibgeschwindigkeit: Bei der Schreibgeschwindigkeit schneidet die Kingston KC3000 mit ebenfalls bis zu 7.000 MB/s sogar besser ab als die Samsung 980 Pro, die bei 5.000 MB/s liegt. Für den Einsatz in der PS5 ist das allerdings zweitrangig. Die Schreibgeschwindigkeit ist eher relevant, falls ihr die SSD in euren PC einbauen wollt.

Heat Spreader: Die Kingston KC3000 verfügt zwar über keinen richtigen Heatsink, aber immerhin über einen schlanken Heat Spreader aus Graphen und Aluminium. In der Regel solltet ihr damit in der PS5 keine Probleme haben. Falls ihr ganz sicher gehen wollt, dass es nicht zur Überhitzung und dadurch zu einer Drosselung der Leistung kommt, könnt ihr natürlich mit einem vollwertigen Heatsink nachrüsten. Hier ein paar Modelle, die in die PS5 passen:

