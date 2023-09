PS5-SSD zum Spitzenpreis: Samsung 980 Pro 1TB jetzt für nur 59,90€ abstauben

Mit einem Gutscheincode bekommt ihr die beliebte PS5-SSD Samsung 980 Pro jetzt zum Schnäppchenpreis.

Ihr braucht mehr Speicher für eure PS5? Kein Problem: Bei Cyberport könnt ihr jetzt die beliebte NVMe-SSD Samsung 980 Pro zum Schnäppchenpreis abstauben. Für 1TB bezahlt ihr nur noch 59,90€. Zwar wird euch auf der Shopseite ein Preis von 79,90€ angezeigt, aber wenn ihr den Code SAM980PRO1TB verwendet, bekommt ihr 20€ zusätzlichen Rabatt. Hier geht’s zum Deal:

Falls das Angebot schnell ausverkauft sein sollte, findet ihr bei Cyberport übrigens noch eine hervorragende Alternative: Die ähnlich schnelle und mit einem Heat Spreader ausgestattete Kingston Fury Renegade kostet ebenfalls nur 59,90€.

Beide Angebote sind Teil eines riesigen Sales bei Cyberport, der noch bis zum 27. September läuft und zahlreiche weitere Deals von Apple iPhones über Laptops bis hin zu VR-Headsets und Controllern bietet. Die Übersicht findet ihr hier:

Was taugt die Samsung 980 Pro SSD für die PS5?

Die Samsung 980 Pro bietet mehr als genug Geschwindigkeit für die PlayStation 5.

Hohe Geschwindigkeit, kurze Ladezeiten: Die Samsung 980 Pro gehört schon seit Jahren zu den beliebtesten PS5-SSDs. Mit einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 7.000 MB/s ist sie mehr als schnell genug für Sonys Konsole, die lediglich 5.500 MB/s braucht, und sorgt für kurze Ladezeiten in Spielen. Die Schreibgeschwindigkeit der Samsung 980 Pro ist mit bis zu 5.000 MB/s übrigens ebenfalls hoch, das ist für die PS5 aber eher zweitrangig.

Kein Heatsink: In der angebotenen Version besitzt die Samsung 980 Pro allerdings keinen Heatsink. Prinzipiell funktioniert sie zwar auch so in der PS5. Falls ihr jedoch ganz sicher gehen wollt, dass es nicht zur Überhitzung und einer damit verbundenen Drosselung der Leistung kommt, könnt ihr natürlich separat einen Heatsink dazukaufen. Hier ein paar Modelle, die schmal genug sind, um in die PS5 zu passen:

