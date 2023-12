PS5-SSD zum Schnäppchenpreis: 1TB superschnellen Speicher jetzt für nur 68€ sichern

Bei Mindfactory gibt's jetzt eine bis zu 7.400 MB/s schnelle PS5-SSD mit 1TB Speicher zum Schnäppchenpreis.

Falls ihr mehr Speicherplatz für eure PlayStation 5 braucht, könnt ihr bei Mindfactory gerade ein echtes Schnäppchen machen. Dort gibt es nämlich gerade die sehr schnelle NVMe SSD Patriot Viper VP4300 Lite günstig: Für 1 TB Speicherplatz bezahlt ihr nur noch 68€. Zu einem so guten Preis gab es die SSD laut Vergleichsplattformen schon seit Monaten nicht mehr. Ihr findet das Angebot unter den sogenannten MindStar Deals, wenn ihr diesem Link folgt:

Angesichts der inzwischen wieder steigenden SSD-Preise sind 68€ für eine schnelle PS5-SSD dieser Größe generell ein sehr guter Preis. Zum Vergleich: Die beliebte, aber etwas langsamere SSD Samsung 980 Pro kostet momentan laut Vergleichsplattformen mindestens 88,90€ in der Version ohne Heatsink und mit 1TB Speicher. Falls sich die Preise weiter so entwickeln wie in den letzten Monaten, müsst ihr bald vielleicht sogar noch deutlich mehr zahlen.

Mindfactory gibt übrigens kein offizielles Ablaufdatum für den Deal an, allerdings sind von den 150 ursprünglich zur Verfügung stehenden Exemplaren aktuell nur noch gut die Hälfte übrig. Ihr solltet also besser nicht mehr zu lange warten.

Die neue Patriot Viper VP4300 Lite: Schnelle & günstige PS5-SSD

Was die Geschwindigkeit angeht, ist die Patroit Viper VP4300 Lite sehr gut für PS5 geeignet, sie hat allerdings nur einen Heat Spreader und keinen richtigen Heatsink.

Bis zu 7.400 MB/s: Die erst vor einigen Monaten erschienene Patriot Viper VP4300 Lite ist eine sehr schnelle NVMe SSD mit einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 7.400 MB/s. Damit liegt sie schon nah am Maximum dessen, was mit der PCIe 4.0-Schnittstelle der PlayStation 5 überhaupt möglich ist. Sony empfiehlt für die PS5 übrigens eine Lesegeschwindigkeit von mindestens 5.500 MB/s. Mit der Viper VP4300 Lite seid ihr also gut bedient und könnt mit kurzen Ladezeiten rechnen.

Heat Spreader: Allerdings verfügt die Patriot Viper VP4300 Lite nicht über einen richtigen Heatsink, sondern nur über einen dünnen Heat Spreader. Das kann zwar für die Verwendung in der PS5 ausreichen. Wenn ihr aber ganz sicher gehen wollt, dass es nicht zur Überhitzung und dadurch zu einer Drosselung der Leistung kommt, könnt ihr separat einen Heatsink dazukaufen. Hier eine kleine Liste mit Kühlkörpern, die schmal genug sind für den Einsatz in der PS5:

