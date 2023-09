PS5-SSD 2TB für 99,90€: Die schnelle Samsung 980 Pro gibt’s mit diesem Gutschein jetzt zum Toppreis

Durch einen Gutscheincode gibt's die beliebte PS5-SSD Samsung 980 Pro mit 2 TB gerade sehr günstig im Angebot.

Bei Cyberport laufen gerade die Samsung Weeks, durch die ihr unter anderem die schnelle und sehr gut für PS5 geeignete NVMe-SSD Samsung 980 Pro günstig im Angebot bekommt. Wenn ihr den Gutscheincode „SAMSUNGWEEKSSD20“ verwendet, gibt es 20€ Extra-Rabatt und ihr bezahlt für die Version mit 2TB Speicher nur noch 99,90€ statt 119,90€:

Beachtet dabei bitte, dass die Preise einzelner Cyberport-Filialen von dem des Online-Shops abweichen können. Falls euch ein höherer Preis angezeigt wird, solltet ihr deshalb überprüfen, ob rechts oben über dem Preis auf der Produktseite „Versand“ ausgewählt ist.

Samsung Weeks bei Cyberport: 4K-TVs, Handys & mehr

In den Samsung Weeks bei Cyberport könnt ihr übrigens noch viele weitere günstige Sonderangebote finden, etwa Handys, Tablets, Laptops, Kopfhörer und natürlich eine Menge hochwertiger 4K-Fernseher, die dank HDMI 2.1 und 120Hz-Display hervorragend für die PlayStation 5 geeignet sind. Dieser Link bringt euch zur Übersicht über die Deals:

Wie gut ist die Samsung 980 Pro NVMe-SSD für PS5?

Die Samsung 980 Pro NVMe-SSD liefert sowohl im PC als auch in der PS5 eine Top-Leistung ab.

Hohe Geschwindigkeit: Die Samsung 980 Pro gehört schon lange zu den beliebtesten PS5-SSDs. Mit einer maximalen Lesegeschwindigkeit von 7.000 MB/s ist sie mehr als schnell genug für Sonys Konsole, die lediglich 5.500 MB/s braucht. Zwar hat Samsung mit der 990 Pro inzwischen ein Modell auf den Markt gebracht, das mit maximal 7.450 MB/s noch etwas mehr Geschwindigkeit bietet. In der Praxis fällt der Unterschied aber selten auf.

Kein Heatsink: Die von Cyberport angebotene Version der Samsung 980 Pro verfügt allerdings über keinen Heatsink. Prinzipiell könnt ihr die SSD auch so in der PlayStation 5 verwenden. Dann gibt es aber ein gewisses Risiko, dass sie überhitzt und infolgedessen die Leistung gedrosselt wird. Wenn ihr sichergehen wollt, dass ihr davon verschont bleibt, könnt ihr separat einen Kühlkörper dazukaufen. Hier ein paar Modelle, die in die PS5 passen:

