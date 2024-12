PS5-SSDs bis 4TB im Angebot: Samsungs schnellster PS5-Speicher vs. günstiger Konkurrent – Welcher Deal ist besser?

Gerade könnt ihr schnelle PS5-SSDs von Samsung und Lexar mit 2TB bzw. 4TB günstig abstauben.

Für alle, die ihre PlayStation 5 mit möglichst viel Speicher für möglichst wenig Geld aufrüsten wollen, gibt es bei Mindfactory gerade ein tolles Sonderangebot: Die schnelle Lexar NM790 PS5-SSD mit stolzen 4TB könnt ihr euch dort jetzt zum Schnäppchenpreis sichern. Ihr findet sie hier unter den sogenannten MindStar-Deals:

Falls ihr auch mit 2TB Speicherplatz zufrieden seid und lieber das Maximum an Geschwindigkeit herausholen wollt, könnt ihr euch stattdessen für die Samung 990 Pro, die schnellste PS5-SSD des renommierten Herstellers, entscheiden. Auch dieses Angebot findet ihr, wenn ihr obigem Link zu den MindStar-Deals gilt.

Zwar haben beide Angebote kein offizielles Ablaufdatum, die verfügbare Menge an SSDs ist aber eng begrenzt. Deshalb solltet ihr besser nicht allzu lange warten.

PS5-SSDs im Angebot: Samsung 990 Pro 2 TB vs. Lexar NM790 4TB

Trotz ihres günstigen Preises ist die Lexar NM790 SSD einwandfrei für die PS5 geeignet.

Die Lexar NM790 bietet mit maximal 7.400 MB/s mehr als genug Geschwindigkeit für die PS5. Die Konsole braucht laut Sony eine NVMe M.2 SSD mit 5.500 MB/s. Selbst mit der günstigen Lexar-SSD könnt ihr also mit kurzen Ladezeiten in euren Spielen rechnen. Mehr als circa 7.500 MB/s schafft der PCIe-4.0-Anschluss der PS5 ohnehin nicht.

Mit der Samsung 990 Pro kann die Lexar NM790 trotzdem nicht ganz mithalten, nicht nur, weil Samsungs beste PS5-SSD mit 7.450 MB/s über eine höhere Spitzengeschwindigkeit verfügt, sondern auch, weil sie unter anderem kürzere Zugriffszeiten bietet. Dennoch: In der Praxis dürfte euch der Unterschied bei der Verwendung der SSD in der PS5 kaum auffallen. Deshalb solltet ihr euch gut überlegen, ob euch die Vorteile den deutlich höheren Preis pro TB Speicherplatz (knapp 75€ im Vergleich zu rund 55€ im aktuellen Deal) wert sind.

Die Samsung 990 Pro gehört zu den besten und auch beliebtesten PS5-SSDs auf dem Markt, sie ist aber vergleichsweise teuer.

Einen Nachteil haben zudem beide SSDs: In der von Mindfactory angebotenen Version verfügen sie über keinen Heatsink. Obwohl die SSDs auch so in der PlayStation 5 funktionieren (zumal sie immerhin einen dünnen Heat Spreader bieten), empfiehlt Sony die Verwendung eines Kühlkörpers. Ansonsten besteht eine gewisse Gefahr, dass es zur Überhitzung und dadurch zu einer Einschränkung der Leistungsfähigkeit der SSD kommt.

Das passiert zwar eher selten, aber wer kein Risiko eingehen will, kann separat einen Heatsink dazukaufen und so vorbeugen. Ihr müsst dann allerdings darauf achten, dass der Kühlkörper die richtigen Maße hat, um in die PS5 zu passen. Hier ein paar passende Modelle: