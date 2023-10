PS5 SSDs am Prime Day kaufen: Holt euch Speichererweiterungen zu unfassbar guten Preisen

Sagt Speicherproblemen ade mit den SSD-Angeboten am Amazon Prime Day.

Der zweite Prime Day ist da und hat eine wahre Flut an erstklassigen Deals mitgebracht. In den tobenden Massen heben sich ein paar ganz besondere Goodies für alle mit einer PS5 heraus. Es gibt SSDs der große Hersteller Samsung, Crucial und Corsair mit und ohne Heatsink zu verdammt guten Preisen. Lasst euch die Schnäppchen nicht entgehen und gönnt euch ein Speicherupgrade, bevor es zu spät ist.

Endlich genug Platz für Riesen-Spiele

So genial Titel wie Star Wars Jedi: Survivor, die Call of Duty Reihe oder Horizon Forbidden West auch sind, sie haben einen fatalen Fehler gemein: Sie brauchen irre viel Platz. Die popeligen ~700 GB für Spiele füllen sich da schneller, als Spider-Man auf einen Angriff reagieren kann.

Wie gut, dass man da gegensteuern kann! Mit einer externen SSD packt ihr nochmal zwischen 1 TB und 2 TB obendrauf und habt somit mehr als doppelt so viel Speicher! Dabei solltet ihr dringend darauf achten, dass die entsprechende Festplatte auch mit eurer Konsole kompatibel ist. Diesen Schritt nehmen wir euch ab, alle unten aufgeführten Modelle könnt ihr bedenkenlos an eure PS5 anschließen.

Wenn ihr euch für eine der SSDs entschieden habt solltet ihr euch nicht zu viel Zeit lassen. Erfahrungsgemäß halten die Aktionspreise nicht allzu lange an, je beliebter ein Produkt, desto schneller ist es "ausverkauft". Danach gibt es das entsprechende Modell zwar eventuell noch, allerdings zu einem deutlich höheren Preis. Also ab in den Amazon-Shop und den Speicher erweitern:

