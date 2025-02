Eine der besten PS5-SSDs ist endlich wieder günstig: Sichert euch 4TB zum kleinen Preis!

Mit 4TB Speicherplatz bietet die WD_Black-SSD für die PS5 mehr als genung Kapazität.

Niemand hat Lust darauf, dass das neue Spiel wegen zu wenig verfügbarem Speicher heruntergeladen werden kann oder quälend lange Ladebildschirme. Um beidem vorzubeugen solltet ihr euch dieses Angebot mal näher anschauen: Denn mit der WD_Black SN850P mit 4TB für die Playstation 5 bekommt ihr auf Amazon gerade für lächerlich wenig Geld.

Eine SSD, die wie gemacht ist für die PS5

Mit einer Lesegeschwindigkeit von 7300 MB/s spielt die WD_Black SN850P definitiv in der Top-Liga der SSDs mit. Zwar gibt es minimal schnellere Modelle, wie die Samsung 990 Pro, aber trotzdem arbeitet die SSD so gut wie am Limit, was mit einer PS5 möglich ist. Die WD_Black ist speziell für die PS5 entworfen, was auch das PS5-Logo auf der SSD erklärt.

Macht eure PS5 schneller und stattet sie mit mehr Speicherplatz aus.

Mit 4TB solltet ihr in nächster Zeit, was den Speicherplatz angeht, auf jeden Fall ausgesorgt haben. Wer mit 2 TB auch zufrieden ist, kann auch gerne hier zugreifen: Die 2TB-SSD ist nämlich ebenfalls reduziert. Ich rate aber eher zu 4TB, davon habt ihr einfach länger was.

Die einzige PS5-lizensierte 4TB-SSD

Das die WD_Black für die PS5 prädestiniert ist, merkt man auch am speziellen Heatsink mit Playstation-Logo. Tatsächlich ist sie die einzige, offiziell lizensierte SSD für die PS5 und darf deshalb das Logo tragen. Das bedeutet natürlich nicht, dass nicht-lizensierte SSDs nicht auch mit eurer PS5 funktionieren würden, wer aber nach dem Motto "nur Original ist legal" lebt, kommt gar nicht daran vorbei, die WD_Black zu kaufen.

Der Heatsink zeigt natürlich nicht nur die Lizensierung an, sondern kühlt euer Speichermedium auch herunter. Ihr solltet für eure PS5 stets darauf achten, eine SSD zu kaufen, die über einen eingebauten Kühlkörper verfügt. Sonst drohen durch Überhitzung verursachte Drosselungen der Leistung und im schlimmsten Fall auch Abstürze. Das gilt sowohl für die WD_Black, als auch nicht-lizensierte SSDs.