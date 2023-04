Perfekt für PS5 und Star Wars Jedi Survivor: LG OLED-TV mit HDMI 2.1 & 120 Hz zum Toppreis bei Amazon kaufen

Den LG OLED CS9 4K-TV gibt es jetzt in 55 Zoll günstig bei Amazon, MediaMarkt und Saturn.

Falls ihr nach einem neuen Fernseher sucht und ein Modell möchtet, das sowohl bei Filmen als auch beim Gaming begeistert, haben wir hier den passenden Deal für euch: Bei Amazon gibt es gerade den 4K Smart TV LG OLED CS9 in der Größe 55 Zoll günstig im Angebot. Ihr bekommt 52 Prozent Rabatt im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung von 2099€, sodass ihr nur noch 999€ zahlt.

Günstiger gibt es den 4K-Fernseher laut Vergleichsplattformen derzeit nirgendwo, allerdings haben MediaMarkt und Saturn ihn gerade ebenfalls für 999€ im Angebot. Wie bei Amazon wird auch hier versandkostenfrei geliefert:

Bei MediaMarkt und Saturn ist das Angebot Teil eines gestern Abend gestarteten Sales namens „Preisleister“, der natürlich auch noch andere gute Deals bietet. Neben 4K-TVs und Handys bekommt ihr beispielsweise ein günstiges PS5-Bundle mit Star Wars Jedi: Survivor, das ihr durch die tolle Gaming-Performance des LG OLED CS9 auch gleich optimal genießen könntet. Der Sale läuft noch bis zum 7. Mai, hier kommt ihr zur Übersicht:

Wie gut ist der LG OLED CS9?

Der LG OLED CS9 liefert nicht nur bei Filmen ein tolles Bild, sondern ist auch sehr gut fürs Gaming geeignet.

Tolles Bild dank perfektem Schwarz: Der LG OLED CS9 ist ein 4K-Fernseher aus 2022, der ein hervorragendes Bild bietet. Das verdankt er vor allem der OLED-Technik, die für perfektes Schwarz und dadurch für unendlich hohen Kontrast sorgt. Der CS9 steht qualitativ zwischen dem LG OLED B2 und C2, denn er verfügt zwar über den besseren Bildprozessor des C2, aber nicht über dessen Evo-Panel. Die Spitzenhelligkeit ist deshalb wie beim B2 etwas niedriger. Trotzdem wird auch der CS9 noch hell genug, um HDR gut auszunutzen.

HDMI 2.1 & niedriger Input Lag: Wie der C2 verfügt auch der LG OLED CS9 über ein 120-Hz-Display und HDMI 2.1 auf allen vier Anschlüssen. Mit der PS5 und der Xbox Series X ist also Gaming in 4K-Auflösung bei bis zu 120 fps möglich. Auch beim Input Lag gibt es keine Unterschiede zum teureren C2: Er liegt bei knapp 6 ms mit 120 Hz und 10 bis 11 ms bei 60 Hz, was fürs Gaming hervorragende Werte sind. Durch ALLM (Auto Low Latency Mode) wird beim Spielen automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz geschaltet.