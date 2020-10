PS5: Sony enthüllt Trophy-Feature, das Fans schon ewig wollen

Update 10:24 Uhr - Der Trophäen-Tracker ist nun offiziell bestätigt. Spieler*innen aus Deutschland, unter anderem GamePro selbst, haben eine Mail erhalten, in der Sony das Feature ankündigt.

Originalmeldung: Für Xbox One-Spieler*innen ist ein Achievement-Tracker, also eine Fortschrittsleiste für einzelne Errungenschaften, bereits ein alter Hut. PlayStation-Fans hingegen wünschen sich dieses praktische Feature schon seit Anbeginn der Trophäen-Ära, und nun wurde es ausgerechnet von Sony selbst über den PS Blog Frankreich geleakt.

Dort hieß es kurzzeitig (via Nibel), dass Spieler*innen auf der PS5 endlich ihren Trophäen-Fortschritt tracken können, um die Jagd nach den PlayStation-Kelchen erheblich zu vereinfachen. Inzwischen wurde entsprechender Eintrag aber wieder entfernt. Womöglich ist es bis zur offiziellen Ankündigung nur noch eine Frage der Zeit.

Die Vorteile des Trophy-Trackers

Spiele wie Days Gone bieten bereits spielinterne Trophäen-Tracker. Wie viele Sammelobjekte wir freigeschaltet oder wie viele Objekte wir hergestellt haben, sehen wir hier ganz einfach im Menü des Spiels. So können wir uns vor Augen führen, was und wie viel wir noch bis zur jeweiligen Trophäe erledigen müssen und haben gleichzeitig eine bessere, detailliertere Übersicht über unsere Herausforderungen.

Aber eben nicht jeder PlayStation-Titel bietet dieses Feature, weshalb sich viele Fans einen systeminternen Trophy-Tracker wünschen. Dieser könnte angezeigt werden, indem wir auf unsere Trophäen-Sammlung gehen und dort ein einzelnes Achievement eines Spiels auswählen. Töte 10 Bären, sammle 100 Federn, laufe 1000 Schritte. All das wäre dann sehr einfach nachzuverfolgen und anzuvisieren.

Welche Trophäen-Änderungen wünschen wir uns noch? GamePro zeigt euch weitere Features auf, die unsere Jagd nach den PlayStation-Kelchen auf der PS5 vereinfachen dürften:

Alle Änderungen am Trophäen-System auf PlayStation 5

Bestätigt ist der Trophäen-Tracker aber eben noch nicht. Dafür hat Sony gestern eine Handvoll anderer Änderungen des Achievement-Systems der PS5 angekündigt, unter anderem neue Trophy-Level. Hier findet ihr alle Neuerungen am Trophäen-System im Überblick.