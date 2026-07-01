Neues PS5-Update 13.42 ist da und die Patchnotes dürften euch verdächtig bekannt vorkommen

Ein neues PS5-Update steht zum Download bereit.

Für die PlayStation 5 und die PlayStation 5 Pro ist ganz frisch ein neues Update ausgerollt, das nach und nach auf allen Konsolen landet. Bei uns ist es bereits verfügbar und fällt gar nicht mal so klein aus, auch wenn die einzelne Patchnote sehr überschaubar (und ziemlich vertraut) ist.

Ab wann ist Version 26.04-13.42.00 für PS5 verfügbar? ab sofort

ab sofort Wie groß ist das Update? Auf der Standard-PS5 beträgt die Download-Größe 1,247 GB

Das sind die Patchnotes für Systemsoftware-Version 26.04-13.42.00

Die Patchnotes fallen wie schon beim letzten PS5-Update ziemlich überschaubar und auch nicht allzu aussagekräftig aus. Ihr könnt euch vermutlich schon denken, was jetzt kommt – denn die "Neuerung", die sich über die offizielle PlayStation-Webseite nachlesen lässt, taucht immer mal wieder auf.



Das sind die offiziellen Patchnotes zum Update:

Wir haben die Leistung und Stabilität der Systemsoftware verbessert.

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Autoplay

Und das war's auch schon mit den Patchnotes. Was genau hinter der verbesserten Stabilität steckt, verrät Sony in diesen Fällen nie, oftmals werden aber einfach Sicherheitslücken geschlossen, kleine Bugs beseitigt oder ähnliche Backend-Updates vorgenommen.

Erste Berichte zum Update merken lediglich an, dass der GTA 6-Vorbesteller-Screen bei Leuten vom Startbildschirm verschwunden ist, die ihn noch nicht weggeklickt hatten.

In Zukunft könnte uns dann mal wieder ein etwas größeres Update erwarten, das unter anderem am UI der Konsole schraubt. Das legt zumindest das Beta-Programm von PlayStation nahe, bei dem mögliche zukünftige Features oft einige Monate vorab getestet werden.

So hatten einige User in der Vergangenheit ein neues Menü am oberen linken Rand bemerkt. Anstelle der "Spiele"- und "Medien"-Reiter sind dort dann etwa PS Plus-Übersicht, PlayStation Store, zuletzt gespielte Titel oder die Spielebibliothek aufgeführt und lassen sich mit den R1- und L1-Tasten navigieren.

Ob und wann dieses Feature für alle ausgerollt werden könnte, ist dabei noch nicht bekannt.

Hofft ihr noch auf größere Änderungen bei den PS5-Updates?