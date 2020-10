Mit der PS5-Upgrade-Funktion können wir einige PS4-Spiele kostenlos aktualisieren und sie so auf der PlayStation 5 spielen. In diesen Fällen erhalten wir eine extra PS5-Version. Dass wir dabei aber nicht den Zugriff auf die ursprüngliche PS4-Fassung verlieren, sondern dann zwei Kopien besitzen, erklärte nun der Support von Sony (via TwistedVoxel).

PS5-Upgrade führt zu 2 Kopien

Ein Reddit-User fragte sich, wie Sony nach einem PS5-Upgrade mit der PS4-Version umgeht und erkundigte sich daher beim Sony-Support, was er anschließend auf Reddit teilte. Als Beispiel nannte er nach dem PS5-Kauf die Weitergabe der PS4 an den Sohn und ob sie trotz Upgrade des digitalen Marvel's Spider-Man Miles Morales beide das Spiel spielen könnten.

Der Support-Mitarbeiter erklärte daraufhin, dass er nach einem Upgrade jeweils eine Kopie des Spiels für beiden Plattformen besitze:

"Da die PS4- und PS5-Kopien getrennt sind und die PS5-Kopie einen kostenlosen Zugang zu dieser Plattform bietet; Sie sollten weiterhin Zugriff auf den Fortschritt und die Daten für die PS4 haben. Im Wesentlichen ist es so, als hätte man zwei Kopien: eine für jede Plattform."

Während wir mit unserem Account dann zwei unterschiedliche digitale Fassungen haben, gilt es bei einem physischen Spiel zu beachten, dass wir auch nach einem PS5-Upgrade die Disc in die Konsole eingelegen müssen. Die Übertragung des Fortschritts von der PS4 auf die PS5 hängt dagegen vom Spiel ab:

Sony lässt die Publisher selbst entscheiden, ob ihre Spiele das kostenlose Upgrade unterstützen oder nicht. Welche Spiele sicher dabei sind und welche Vorteile sie mitbringen, haben wir für euch aufgelistet:

Die PS5 erscheint am 19. November 2020 in Deutschland und wird in zwei Variationen zu haben sein: Die Laufwerk-Edition kostet 499 Euro, die schlankere Digital-Edition hingegen 399 Euro.

Alle Infos zur PS5-Hardware, den neuen Features und Spielen findet ihr in unserer großen Info-Übersicht.

Was sagt ihr zu der Aussage des Sony-Supports? Seht ihr irgendwo mögliche Einschränkungen?