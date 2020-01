PS5 - Release, Preis, Hardware: Alle Infos zur PlayStation 5

Die PlayStation 5 wird der Nachfolger der PS4. Bislang sind zwar weder Design, noch Preis oder Launch-Termin bekannt. Es gibt aber dennoch viele bekannte Infos und viele glaubwürdige Gerüchte. In diesem Artikel sammeln wir alle Infos und News zum Preis, Release, der Hardware und den Spielen.

Inhaltsverzeichnis zu allen PS5-Infos

Wir haben für euch alle Informationen und Gerüchte der letzten Jahre zusammengesammelt, damit ihr auf einen Blick alles finden könnt, was es über PlayStation 5 zu wissen und zu erwarten gibt:

PS5-Release - Wann erscheint die Konsole?

Die wichtigste Frage zuerst: Wann kommt die PS5 raus? Das wissen wir, laut offizieller Aussage von Sony erscheint die Next-Gen-Konsole Ende 2020, also zur sogenannten Holiday Season (mehr oder weniger das erweiterte Weihnachtsgeschäft. Von Ende Oktober bis Mitte Dezember ist hier alles möglich.

Preis - Was wird die PS5 kosten?

Die PS4 hat zum Launch knapp 400 Euro gekostet, auch die PS4 Pro ging zu Beginn für 400 Euro über den Ladentisch. Gut möglich, dass sich Sony mit der PS5 in einem vergleichbaren Preisrahmen bewegt, offiziell wissen, tun wir es aber nicht.

Das passt auch zum Statement von Sonys Marc Cerny, dem Systemarchitekten der PS5: Laut ihm soll die PlayStation 5 "einen angemessenen und attraktiven Kostenfaktor bieten".

Ihr wärt spendabel: Wir haben die GamePro-Leser gefragt, welchen Preis ihr für die PS5 zahlen würdet und die meisten von euch würden bis zu 500 Euro ausgeben. Sony hat also Luft nach oben.

Wie sieht die PS5 aus? Wann wird sie offiziell enthüllt?

Aktuell wissen wir, dass die PS5 erscheinen wird, aber nicht, wie sie aussieht. Gerüchten zufolge ist eine offizielle Enthüllung der Next-Gen-Konsole im Februar 2020 geplant, aber das ist reine Spekulation. Lediglich das offizielle Logo der PS5 ist jetzt bekannt.

So sieht das DevKit aus: Die eigentliche Konsole ist noch ein großes Rätsel. Allerdings wissen wir aller Wahrscheinlichkeit nach, wie das DevKit der PlayStation aussieht – immerhin sind hier schon Fotos aufgetaucht. Schon vor Monaten wurden mehrere Exemplare an Entwickler verschickt.

Bis zur offiziellen Enthüllung der PS5 müssen sich Fans selber Gedanken darüber machen, wie die Konsole aussehen könnte.

Hardware-Specs der PS5

Aktuell sind die genauen Hardware-Details der PlayStation 5 noch nicht bekannt. Ein paar Dinge wurden aber offiziell verraten, während es zu anderen Aspekten glaubwürdige Leaks gibt.

Kerne, Leistung, Teraflops: Aktuellen Leaks zufolge, soll der sogenannte "Oberon"-Chip der PS5 über eine Leistung von 9,2 TeraFlops verfügen. Zum Vergleich: Die Standard-PS4 kommt gerade einmal auf 1,84 TeraFlops.

Was waren noch einmal TeraFLOPS?

FLOPS steht für "Floating Point Operations Per Second" und beschreibt die Fähigkeit eines Computers, viele mathematische Operationen gleichzeitig vorzunehmen. Je mehr TeraFLOPS eine Konsole hat, desto schneller kann sie also Prozesse ablaufen lassen.

Die CPU ist hingegen sicher: Die Zen 2 CPU kommt von Hersteller AMD und enthält 8 Rechenkerne, genau wie die PS4 Pro. Aufzustocken war hier wahrscheinlich einfach nicht nötig, schließlich sorgt die Zen-Architektur dafür, dass die PS5 auch bei gleicher Taktrate erheblich schneller laufen dürfte.

PS5 vs. Xbox Scarlett

In einem Vergleichsartikel haben wir die bisherigen bekannten (aber auch spekulierten) Hardware-Specs der beiden Next-Gen-Konsolen gegenübergestellt.

Was soll die Grafik der PS5 bieten können?

8K-Auflösung bestätigt: Wie Sonys Systemtechniker Mark Cerny in einem Interview verriet, soll die PS5 8K-Auflösung unterstützen. Selbst 4K-Bildschirme sind noch nicht flächendeckend verbreitet, ihr könnt euch also vorstellen, wie viele User tatsächlich direkt zum Launch 8K-Inhalte genießen können (Die kurze Antwort: Alle, die zwischen 5.000 und 15.000 Euro für einen 8K-Monitor überhaben).

Ray-Tracing auf der PS5

In Sachen Hardware ist ebenfalls wichtig zu wissen, dass Ray-Tracing auf der PS5 nicht in der Software, sondern in der Hardware verankert ist. "Es gibt Ray-Tracing-Accelleration in der GPU-Einheit", wird Cerny zitiert.

PS5 soll ohne Ladebildschirme auskommen

In jeder der neuen Konsolen ist eine SSD-Festplatte eingebaut, die die Ladezeiten im Vergleich zur PS4 Pro um ein Vielfaches verringern soll.

Wie schnell die PS5 tatsächlich ist, zeigt Sony in einem Video. Hier werden anhand des Beispieles von Marvel's Spider-Man die Ladezeiten der Next Gen-Konsole mit der PS4 Pro Verglichen - und der Unterschied ist zumindest bei diesem Spiel gewaltig.

Vor Kurzem hat Sony zudem ein Patent angemeldet, das zeigt, wie genau zukünftig Ladebildschirme umgangen werden sollen.

Sonys Vision ist es sogar, die Ladebildschirme ganz zu eliminieren. Die ultraschnelle SSD ist laut Sony der Schlüssel zur nächsten Generation und der erste Schritt, um Ladebildschirme der Vergangenheit angehören zu lassen.

Mehr Freiheiten bei Download & Installation

Die Speicherplatznutzung der PS5 soll durch die Art der Spieleinstallation ökonomischer werden. Spiele sollen sich granular speichern lassen, was bedeutet, dass nur die Teile des Titels heruntergeladen werden müssen, die wir auch spielen wollen, beispielsweise nur die Multiplayerkapmagne eines Titels, wenn wir mit dem Singleplayer bereits durch sind.

Blu-ray-Laufwerk für PS5 bestätigt

Ja, die nächste PlayStation wird definitiv auf physische Speichermedien setzen. Das bestätigte Systemarchitekt Mark Cerny in einem exklusivem Wired-Artikel.

Als Medium sollen weiterhin BluRays fungieren, wie Cerny ebenfalls verriet. Im Gegensatz zur aktuell erhältlichen PS4 Pro soll das optische Laufwerk auch als 4k-Blu-Ray-Player genutzt werden können.

PS5: Abwärtskompatibilität bestätigt

Eindeutige Antwort: Laut Systemarchitekt Mark Cerny wird die nächste Hardware-Generation der PlayStation-Familie mit der PS4-Software kompatibel sein. Dank vorhandenem Laufwerk können wir also auch auf der PS5 unsere liebsten Titel der aktuellen Konsolengeneration einlegen und bequem zocken. Derzeit ist aber noch nicht gesichert, dass die komplette PS4-Bibliothek unterstützt wird – Sony arbeitet an einer Lösung.

Gilt auch für PSVR: Das PSVR-Headset ist ebenfalls in der Abwärtskompatibilität berücksichtigt und wird sich auch an die PS5 anschließen lassen.

Gerüchte über Support von PS1-, PS2- und PS3-Spielen

Neben der PS4 soll es angeblich auch möglich sein, Titel aller anderen PlayStation-Generationen auf der PS5 abspielen zu können. Hierbei handelt es sich aktuell aber um unbestätigte Gerüchte – seid also vorsichtig.

Neue Engine soll Retro-Titel sogar hübscher machen: Angeblich soll Sony sogar an einer sogenannten "Remastering Engine" arbeiten, die es erlauben soll, ältere Titel grafisch aufzuwerten. Vergleichbar wäre das mit den Möglichkeiten der Xbox One X, für die auch alte Xbox-Titel optimiert werden können.

PS5-Controller: Was können wir vom Dualshock 5 erwarten?

Der neue Controller, den die PS5 einführen wird, wurde noch nicht offiziell enthüllt. Aber wir wissen schon von ein paar neuen Features – und ein Leak könnte uns sogar das Aussehen verraten haben.

Erste Fotos des DualShock 5: Aktuelle Aufnahmen des PS5-DevKits zeigen eine überarbeitete Version des PlayStation-Controllers. Gut möglich, dass sie uns den ersten Blick auf den DualShock 5 gewähren.

Was kann der neue PS5-Controller? Er soll über ein paar neue Features verfügen, unter anderem etwas, was Mark Cerny als Adaptive Triggers bezeichnet. Anders als vorherige Controller, die nur über HD Rumble verfügten, können die neuen Trigger nicht nur vibrieren, sondern sozusagen dagegenhalten, wenn wir sie drücken.

Neue Anschlüsse: Außerem verfügt der neue Controller über einen USB C-, statt wie vorher über einen Micro-USB-Anschluss. Damit gleicht sich Sony vielen aktuellen Smartphones und auch Nintendos Switch an. Die neu verbaute Hardware soll den Controller ein wenig schwerer als den Dualshock 4 machen.

PS5-Controller wird abwärtskompatibel

Ähnlich wie die PS5 selbst, soll auch der DualShock 5 mit der PlayStation 4 kompatibel sein. Das ist der französischen PlayStation-Website zu entnehmen.

Andersherum gibt es übrigens Gerüchte, dass der PS4-Controller auch an der PS5 angeschlossen werden kann. Bestätigt ist das allerdings nicht.

Weitere Gerüchte zum DualShock 5 im Schnelldurchlauf

Der DualShock 5 unterstützt Cloud-Gaming

Controller ist mit Rücktasten ausgestattet und lässt sich in der Größe verändern

Eingebautes Mikrofon

Eingebauter Herzschlagsensor

Integrierter "Multiplayer"-Modus

PS5-Spiele & mögliche Launchtitel

Wenn die PlayStation 5 gegen Ende 2020 in den Läden steht, sind natürlich auch die Spiele wichtig, die wir auf der neuen Konsole spielen können. Mittlerweile haben schon mehrere Entwickler bestätigt, dass sie an PS5-Spielen arbeiten.

Dazu gehören unter anderem: Godfall, Dying Light 2, Watch Dogs Legion oder auch der nächste Battlefield-Ableger. Täglich kommen hier neue Titel hinzu. Laut Kotaku-Reporter Jason Schreier soll die PS5 zum Launch übrigens auch Next-Gen-exklusive Spiele spendiert bekommen. Welche das sind, bleibt abzuwarten.

Mindestens noch drei Jahre Support für die PS4

Auch nach dem Launch der PS5 soll die vorherige Generation nicht fallen gelassen werden. Laut einer Präsentation auf einer Investorenkonferenz soll die PS4 noch mindestens drei Jahre lang der Motor für Sonys Profitabilität bleiben.

Wie seht ihr das? Was sind eure Wünsche für die PS5? Und was geht eurer Meinung nach gar nicht?