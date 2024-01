Die PS5 hat eine versteckte Anti Spoiler-Funktion, die wir gerne früher gekannt hätten

Es gibt einige coole PS5-Optionen, die überaus praktisch sind.

Normalerweise bekommt ihr ihm Haupt-Feed eures PS5-Homescreens allerlei Neuigkeiten, Trailer, Live-Streams oder andere Inhalte angezeigt. Und zwar zu allen Spielen, denen ihr folgt. Das lässt sich glücklicherweise einstellen, ihr könnt zum Beispiel bestimmte Titel einfach abwählen, dann fallen sie dabei aus der Auswahl heraus. Es gibt aber auch eine Funktion, die euch dabei vor Spoilern schützen soll.

Wollt ihr keine Spoiler zu euren PS5-Spielen sehen, könnt ihr die Option für den Homescreen anpassen

Darum geht's: Auf der "Erkunden"-Seite, die ihr als erstes beim Hochfahren eurer PS5 seht, bekommt ihr mehr oder weniger maßgeschneiderte Inhalte präsentiert. Die drehen sich vor allem um Spiele, denen ihr folgt und das sind automatisch erst einmal alle Titel, die ihr besitzt – wenn ihr das nicht ändert.

Spoiler-Alarm! Vielleicht ist es euch auch schon einmal so ergangen, dass ihr in diesem Feed eine Szene aus irgendeinem Spiel gesehen habt, die ihr noch gar nicht sehen wolltet. Oder auch nur eine Umgebung, ein bestimmtes Level oder ähnliches. Wenn ihr euch in Zukunft davor schützen wollt, solltet ihr euch die Optionen genauer ansehen.

So funktioniert's: Wollt ihr alles ausgeblendet bekommen (oder zumindest davor gewarnt werden), was ihr noch nicht in eurem Spiel gesehen habt, könnt ihr die Anti-Spoiler-Einstellung der PS5 entsprechend anpassen. Dafür müsst ihr die folgenden Schritte vornehmen – ihr könnt dort selbstverständlich auch ganz abschalten, dass es diese Spoiler-Warnungen gibt:

Geht in die Einstellungen eurer PS5.

Navigiert von hier aus zum Punkt Gespeicherte Daten und Spiele-/App-Einstellungen.

Hier findet ihr den Punkt Spoiler-Warnungen.

Stellt entsprechend ein, ob ihr vor Spielespoilern gewarnt werden wollt.

So sieht das aus:

So stellt ihr ein, dass ihr euch auf der PS5 vor Spiele-Spoilern warnen lassen wollt.

Leider nur PS5-Spiele: Ihr habt zwar die Möglichkeit, keine Bosse im Feed zu sehen, denen ihr im Spiel noch nicht begegnet seid, aber das funktioniert leider nicht mit allen Spielen. Zockt ihr noch die PS4-Versionen bestimmter Spiele oder eben Titel, die es noch gar nicht für die PS5 gibt, lauft ihr immer noch Gefahr, gespoilert zu werden.

Schmeißt die Titel aus dem Feed: Das Problem könnt ihr aber umgehen, indem ihr den Feed entsprechend anpasst. Wählt die Spiele einfach an, geht auf deren Einstellungen, indem ihr die drei Punkte anwählt und geht dann auf den entsprechenden Punkt zum Folgen oder Entfolgen. Die Spiele lassen sich auch in den Gespeicherte Daten und Spiele-/App-Einstellungen managen, und zwar beim Punkt "Spiele, denen du folgst".

Nutzt ihr die Funktion zum Verbergen vor Spoilern und folgt ihr allen Spielen, die ihr besitzt, oder setzt ihr da eher auf Feintuning?