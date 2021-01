Das sehr beliebte Sony Pulse 3D Wireless-Headset für die PS5 ist größtenteils ausverkauft und meist nur für kurze Zeit verfügbar. Wer das Headset für seine PlayStation 5 möchte, bekommt nun bei Amazon die nächste Gelegenheit. Hier könnt ihr das Sony Pulse 3D aktuell zum Normalpreis von 99,99 Euro kaufen. Laut Produktseite ist es ab dem 6. Februar 2021 lieferbar.



Wie lange das Sony Pulse 3D Wireless-Headset verfügbar sein wird, ist uns nicht bekannt. Zuletzt war es auch bei Verfügbarkeiten von MediaMarkt und Saturn wieder zügig ausverkauft.

Sony Pulse 3D Wireless-Headset für 99,99 Euro bei Amazon

Das erwartet euch mit dem Sony Pulse 3D

Volle Feature-Unterstützung der PS5: Mit dem Sony Pulse 3D erhaltet ihr ein Wireless-Headset, das allen voran natürlich das neue 3D-Audio-Feature der PlayStation 5 voll umfänglich unterstützt und nutzt. Mit diesem bietet das Headset einen sehr guten virtuellen Raumklang. Sofern die Spiele das Feature entsprechend nutzen.



Das Sony Pulse 3D wird per USB-Dongle mit der PS5 verbunden. Dadurch könnt ihr es auch an der PS4 und dem PC nutzen. Die Akkulaufzeit liegt bei rund 12 Stunden. Neben der Möglichkeit die Lautstärke zu regeln und einem Mute-Button fürs Mikrofon gibt es auch einen Regler für die Game-Chat-Balance direkt am Kopfhörer.



Die zwei integrierten Mikrofone geben außerdem die Stimme klar und deutlich wieder.

