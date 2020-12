PS5 & Xbox Series X im Lockdown bei MediaMarkt/Saturn abholen - das müsst ihr wissen

Wer eine PS5 oder Xbox Series X vorbestellt hat, kann die wegen des sogenannten harten Lockdowns jetzt womöglich gar nicht abholen. Das befürchten jetzt zumindest viele Fans, aber in den meisten Bundesländern ist es wohl trotz eigentlich geschlossener Geschäfte wie Media Markt und Saturn möglich.

"Click & Collect": In vielen Bundesländern können PS5 & Xbox Series X trotz Lockdown abgeholt werden

"Harter Lockdown" in Deutschland: Seit gestern haben erneut alle Geschäfte des stationären Einzelhandels geschlossen, mit Ausnahme von Supermärkten oder Apotheken. Das bedeutet natürlich auch, dass Elektronikmärkte eigentlich zu haben müssten, was bei vielen PS5- und Xbox Series X-Vorbesteller*innen für Aufregung sorgt.

PS5 & Xbox Series X abholen? Nichtsdestotrotz dürfen in einigen Bundesländern Bestellungen immer noch vor Ort abgeholt werden. Teilweise gibt es dafür extra eingerichtete Abholstationen oder sogar die Möglichkeit, mit dem Auto durch Drive-Thrus zu fahren oder die online bestellten Pakete direkt an das geparkte Fahrzeug gebracht zu bekommen.

Je nach Bundesland anders: Wie Gameswirtschaft in einer stetig aktualisierten Übersicht auflistet, gibt es dafür allerdings sehr unterschiedliche Regelungen in den einzelnen Bundesländern. In Baden-Württemberg, Bayern und Thüringen ist die Abholung aktuell zum Beispiel verboten. Das kann sich natürlich alles noch ändern.

Abholung erlaubt:

In diesen Bundesländern sollte es auch im sogenannten harten Lockdown möglich sein, online bestellte Artikel wie PlayStation 5 oder Xbox Series X in Geschäften wie Media Markt oder Saturn abzuholen. Das gilt allerdings oft nicht für Filialen, die sich in größeren Einkaufszentren befinden, die komplett geschlossen sind.

Berlin

Brandenburg

Bremen

Hamburg

Hessen

Mecklenburg-Vorpommern

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Saarland

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Schleswig-Holstein

Abholung verboten:

Aktuell dürfen in den folgenden Bundesländern generell keine online bestellten Waren in den Filialen abgeholt werden. Nochmal der Hinweis: Das kann sich alles noch ändern und die Angaben erfolgen ohne Gewähr.

Baden-Württemberg

Bayern

Thüringen

Unterschiede bei Händlern:

Zusätzlich gibt es auch noch Unterschiede bei den einzelnen Unternehmen. GamesWirtschaft sammelt die Angaben der einzelnen Handelsketten und aktualisiert die Liste.

Conrad : Keine Abholung mehr möglich, stattdessen Lieferung

: Keine Abholung mehr möglich, stattdessen Lieferung Expert : Entweder Abholung oder Lieferung, je nach Standort. PS5-Konsolen sollen aber generell geliefert werden

: Entweder Abholung oder Lieferung, je nach Standort. PS5-Konsolen sollen aber generell geliefert werden GameStop : Keine Abholung, PlayStation 5-Vorbestellungen werden geliefert

: Keine Abholung, PlayStation 5-Vorbestellungen werden geliefert Media Markt : Abholung meist möglich, je nach Standort.

: Abholung meist möglich, je nach Standort. Medimax : Abholung und Lieferung je nach Standort möglich

: Abholung und Lieferung je nach Standort möglich Müller : Bleiben geöffnet, bieten Abholung an, möglicherweise bleiben aber die Spielwaren- und Multimedia-Abteilungen zu

: Bleiben geöffnet, bieten Abholung an, möglicherweise bleiben aber die Spielwaren- und Multimedia-Abteilungen zu Saturn : Abholung meist möglich, je nach Standort

: Abholung meist möglich, je nach Standort Smyths Toys: Abholung in Sachsen nicht möglich, beim Rest noch unklar

Wie Media Markt und Saturn mit den einzelnen Vorbestellungsnummern vorankommen und wie eure Chancen auf eine PS5 vor den christlichen Feiertagen stehen, könnt ihr euch in diesem Gamepro-Artikel anschauen:

Wie sieht es bei euch aus? Wartet ihr noch sehnsüchtig auf eine PS5/Xbox Series X und könnt ihr sie abholen?