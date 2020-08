PS5 & Xbox Series X-Kauf: Zum Launch habt ihr einen klaren Favoriten

Mittlerweile wissen wir über die Next Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X eine ganze Menge, etwa die technischen Spezifikationen, die ersten Spiele und das Design. Über die genauen Release-Termine und die Preise schweigen sich Sony und Microsoft hingegen immer noch aus.

Trotzdem wollten wir vor dem Hintergrund der bereits verfügbaren Informationen in einer Umfrage von euch wissen: Welche Konsole wollt ihr euch zum Launch kaufen? Die PS5? Die Xbox Series X? Beide? Oder gar keine?

Die Abstimmung läuft seit über einer Woche und auch wenn ihr immer noch voten könnt, hat sich bislang ein eindeutiger Favorit herauskristallisiert.

Die PS5 führt mit sattem Vorsprung

PS5: 2862 Stimmen

Xbox Series X: 1119 Stimmen

Beide: 345 Stimmen

Keine: 266 Stimmen

Gesamt: 4592 (Stand 09.08.2020)

Damit entfallen auf die Sony-Konsole mehr als doppelt so viele Stimmen wie auf die von Microsoft. Zum Start hat Sony also für mehr von euch die besseren Argumente, auch wenn davon bislang wenige offen auf dem Tisch liegen. Das Vertrauen, dass viele trotzdem zur PS5 greifen wollen, hat sich Sony anscheinend in den vergangenen Jahren erarbeitet, wie einige Kommentare zeigen.

"Ich erwarte, dass die PS5 die besseren Launch-Titel bietet" (Jace)

"Sony liefert einfach seit vielen Jahren und haben meinen Vertrauensbonus" (Johnny Dread)

Die Anzahl derer, die sich die Xbox Series X direkt zum Start kaufen will, ist dagegen deutlich geringer, was sich auch in den Kommentaren ablesen lässt. Nennungen gibt es dennoch einige, als Gründe werden unter anderem die Exklusivreihen wie Forza Motorsport oder Halo genannt.

Immerhin 345 von euch wollen sich zum Start direkt beide Konsolen haben, als Begründung wird in den Kommentaren dafür unter anderem "Early Adopter" und "Neugier" angeführt. Und bei einigen scheint dieses Kaufverhalten auch Gewohnheit zu sein, sprich, bei einem Release kommt eine neue Konsole auch automatisch ins Haus.

Auffällig zudem: In den Kommentaren unter der Umfrage gibt es einige, die sich keine der beiden Konsolen kaufen wollen, aber zu einem Kauf tendieren. Hier wird oft genannt, dass erst einmal abgewartet wird, wie sich Lineup und eventuell Preis und Design, der Konsolen entwickeln, hier wird unter anderem auf eine PS5 Slim spekuliert.

Sony-Konsole auch bei Facebook-Umfrage vorn

Neben der Umfrage auf unserer Webseite hatten wir eine ähnliche Umfrage auch auf Facebook gestartet. Und hier fällt der Vorsprung für die PS5 noch deutlicher aus.

Zwischenfazit: Sony hat sich offenbar in der letzten Generation sehr viel Vertrauen erarbeitet, dass sich schon jetzt auf die nächste Generation überträgt. Es wird spannend zu sehen sein, was passiert, wenn die Preise für die Konsolen bekannt sind. Und ob diese Informationen dann noch Auswirkungen auf die Kaufabsicht haben werden.

Vielen Dank an alle, die sich mit ihrer Stimme und Kommentaren an der Umfrage beteiligt haben!