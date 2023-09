PS5-Zubehör zum Sparpreis: DualSense-Ladestation und Sony Pulse 3D Headset im Amazon-Angebot

Durch eine Aktion namens "PlayStation Mega Deals" gibt's gerade unter anderem bei Amazon die DualSense-Ladestation und das Sony Pulse 3D Wireless Headset günstig.

Bei Amazon laufen gerade die PlayStation Mega Deals. Durch diese bekommt ihr nicht nur zahlreiche Spiele sowie den DualSense PS5-Controller und die Konsole selbst, sondern auch weiteres Original-PS5-Zubehör von Sony wie die DualSense-Ladestation und das Sony Pulse 3D Wireless Headset zu stark reduzierten Preisen:

Wie gut insbesondere das Angebot für die DualSense-Ladestation ist, erkennt man daran, dass diese aktuell auf Platz 7 der Amazon Gaming-Bestsellerliste gestiegen ist und damit drei Plätze vor EA Sports FC 24 und zehn Plätze vor Zelda: Tears of the Kingdom steht. Aber auch das Sony Pulse 3D ist gerade unter den Amazon-Bestsellern. Weitere Angebote aus den PlayStation Mega Deals bei Amazon findet ihr hier:

Die PlayStation Mega Deals laufen übrigens nicht nur bei Amazon, sondern auch bei anderen großen Shops wie MediaMarkt, Saturn und Otto. Dort gibt es ebenfalls den Sony DualSense Controller sowie die passende Ladestation und das Sony Pulse 3D PS5-Headset günstiger:

Was bietet die Sony DualSense-Ladestation?

Die Sony DualSense-Ladestation bietet Platz für zwei Controller und funktioniert natürlich auch mit dem DualSense Edge.

Die Sony DualSense-Ladestation bietet Platz für zwei PS5-Controller und erspart euch die oft lästigen Kabel von der Konsole zu den Controller. Die DualSense Controller können schnell und einfach eingesteckt werden. Dadurch, dass sie aufrecht in der Ladestation stehen, spart ihr sogar ein bisschen Platz. Die Controller werden genauso schnell geladen wie beim Anschluss an die Konsole per USB.

Wie gut ist das Sony Pulse 3D Wireless Headset?

Das Sony Pulse 3D PS5-Headset liefert eine gute Leistung für einen moderaten Preis.

Das Sony Pulse 3D ist ein vergleichsweise günstiges Wireless Headset für PS5. Es zeichnet sich durch einen für den Preis guten Klang und seinen Regler für die Game-Chat-Balance aus, ein Feature, das PS5-Headsets von Drittherstellern in der Regel nicht bieten. Die Mikrofone sind direkt in die Hörer integriert und reichen zwar nicht an die Qualität der Galgenmikrofone teurer Headsets heran, geben die Stimme aber klar und deutlich wieder. Der Akku hält für circa 12 Stunden.

