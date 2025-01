PS5-Zubehör: Sony kündigt neue Farbe für DualSense Edge, PS Portal und Pulse-Headset an

Sony passt das PS5-Zubehör farblich weiter an.

Der originale, hauptsächlich weiße Look der PlayStation 5 gefällt nicht allen. Dank verschiedenfarbiger Seitenplatten können wir die PS5-Konsole mittlerweile farblich aber etwas mehr an unsere eigenen Wünsche anpassen. Mit der Farbe Midnight Black ist der ganz klassische schwarze Look ganz vorn mit dabei.

Diese Farboption war allerdings bislang nur für die Konsole selbst und den DualSense verfügbar – nicht für anderes offizielles Zubehör. Das ändert sich nun, da Sony auch für das PS5-Zubehör eine Midnight Black-Kollektion angekündigt hat, mit der ihr das komplette PS5-Setup in schwarz kleiden könnt.

PS5-Zubehör in Midnight Black kommt im Februar

Alle, die sich eine einheitliche schwarze PS5-Produktpalette wünschen, dürfen sich freuen. Sony hat auf dem offiziellen PlayStation-Blog auch den DualSense Edge, PlayStation Portal sowie die Pulse-Headsets in Midnight Black angekündigt.

In einem Trailer präsentiert Sony die Geräte in der neuen Farbe:

0:50 DualSense Edge, PS Portal und das Pulse Headset für PS5 bekommt ihr ab Februar in einer neuen Farbe

Autoplay

Im Detail wird das folgende Zubehör bald in der Farbe Midnight Black zu den angegebenen Preisen verfügbar sein:

DualSense Edge Wireless-Controller – Midnight Black: 219,99 Euro

PlayStation Portal Remote-Player – Midnight Black: 219,99 Euro

Pulse Elite Wireless-Headset – Midnight Black: 149,99 Euro

Pulse Explore Wireless-Ohrhörer – Midnight Black: 219,99 Euro

Hier könnt ihr euch die Hardware noch einmal genauer anschauen:

Ab wann ist das neue Zubehör verfügbar? Allzu lange müssen wir uns nicht gedulden. Die Midnight Black-Kollektion für das Zubehör erscheint am 20. Februar 2025. Ab dem 16. Januar um 10 Uhr deutscher Zeit kann im PlayStation Direct-Store sowie bei teilnehmenden Händlern vorbestellt werden.

Was haltet ihr von der Midnight Black-Zubehör-Kollektion? Habt ihr genau darauf gewartet, oder stört es euch nicht, wenn die Konsole und das Zubehör andere Designs haben?