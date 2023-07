Letzte Chance: PS5 mit zwei DualSense Controllern nur noch heute günstig im Angebot

Bei MediaMarkt und Saturn gibt es gerade das PS5-Bundle mit zwei Controllern günstiger, aber nur noch für kurze Zeit.

Bei MediaMarkt und auch bei Saturn bekommt ihr gerade die PS5 Disc Edition mit zwei Sony DualSense PS5-Controllern im Sonderangebot: Statt 619,99€ zahlt ihr nur noch 549,99€. Im Grunde zahlt ihr also den Standardpreis für die PS5 und bekommt den zweiten Controller dazu. Hier geht’s zum Deal:

So günstig gibt es das Bundle laut Vergleichsplattformen derzeit nirgendwo sonst: Nach Angaben von Idealo liegt der Preis des nächstgünstigsten Anbieters bei 609€. Laut MediaMarkt ist das Angebot nur noch heute gültig. Geliefert wird versandkostenfrei.

PS5 günstig kaufen: Weitere Angebote

Die PS5 könnt ihr alternativ auch in Bundles mit God of War: Ragnarök und Call of Duty: Modern Warfare 2 günstiger bekommen.

Das PS5-Bundle mit zwei Controllern ist besonders attraktiv, weil der Sony DualSense Controller im Gegensatz zu Spielen sehr preisstabil ist und zudem leicht weiterverkauft werden kann, falls man ihn nicht braucht. Falls ihr trotzdem lieber ein Bundle mit einem Spiel haben möchtet, könnt ihr euch die PS5 alternativ zusammen mit Call of Duty: Modern Warfare 2 oder God of War: Ragnarök holen und dabei sogar noch etwas günstiger wegkommen:

Wenn ihr überhaupt kein Bundle, sondern einfach nur die PlayStation 5 einzeln haben wollt, findet ihr die Konsole momentan am günstigsten bei Ebay. Wenn ihr dort den Gutscheincode WASD23 verwendet, bekommt ihr 50€ Rabatt auf die PS5 Disc Edition und zahlt somit nur noch 499€:

Der Rabattcode ist noch bis zum 5. Juli gültig, das Angebot könnte aber natürlich auch schon früher ausverkauft sein. Anbieter ist in diesem Fall der größere Ebay-Händler Sbdirect24, der häufiger Konsolen wie die PS5 und die Nintendo Switch zu günstigen Preisen verkauft und derzeit über 98,6 Prozent positive Rezensionen verfügt.

Mehr günstige Gaming-Angebote

Wenn ihr auch in Zukunft auf dem Laufenden bleiben wollt, was die besten Gaming-Angebote angeht, solltet ihr ab und zu auf unserer GamePro Deal-Übersicht vorbeischauen. Insbesondere während des Amazon Prime Days am 11. und 12. Juli sollte es einige spannende Schnäppchen geben. Bis dahin könnt ihr schon mal einen Blick auf diese Angebote werfen: