PSVR-Spotlight: Alle Spiele & Ankündigungen im Überblick

Sony hat sich das ganze Jahr über recht still verhalten, wenn es um PlayStation VR geht. Nach Iron Man VR ist auch noch kein weiteres Spiel aus First Party-Hand angekündigt. Jetzt wurde jedoch das PSVR Spotlight gestartet und eine Woche lang gibt es jeden Tag Neues rund um Sonys Headset.

Alle PSVR-Ankündigungen dieser Woche

Wann kommen immer die Ankündigungen? Jeden Tag gegen 16 Uhr solltet ihr zu diesem Artikel wieder zurückkehren, denn dann hat Sony das nächste PSVR-Spiel oder ein Update zu einem bereits bekannten VR-Spiel angekündigt. Hinweise darauf, was uns während der Woche erwartet, gibt es bisher nicht.

Minecraft VR

Genre : Action-Adventure

: Action-Adventure Release : September 2020

: September 2020 Preis: Kostenloses Update

Das ist Minecraft VR: Mit Minecraft VR werdet ihr in die Klotzwelt abtauchen können. Es wird die gesamte Erfahrung sein, die ihr von der normalen PS4-Version kennt. 100 Prozent des Inhaltes der 2D-Fassung wird für jeden mit PSVR zur Verfügung stehen. Auch in VR werdet ihr euch ganz normal mit dem DualShock bewegen können. Zudem wird es zwei Kamera-Modi geben, um das Spiel zu erleben: Immersive und Living Room (Wohnzimmer). Wie genau sie sich aber unterscheiden, wurde nicht bekannt gegeben.

Kostenloses Update: Alle Besitzer von Minecraft mit einer PSVR dürfen sich freuen. Bei der Ankündigung handelt es sich nämlich nicht um ein eigenständiges Spiel. Jeder, der das Spiel bereits erworben hat, kann mit dem Update kostenlos in die VR-Version starten. (via PlayStation Blog)

Mehr Aktivitäten in der PSVR-Woche

Aber nicht nur die Ankündigungen finden in dieser Woche statt. Mit dem PSVR Spotlight hat Sony auch noch weitere Aktionen geplant.

Rabatt-Aktion: Ab Mittwoch, dem 9. September soll so zum Beispiel der Sale rund um das Event starten. Darunter werden auch einige Hochkaräter sein wie Astro Bot Rescue Mission, Blood & Truth oder Superhot VR. Auch Spiele, die nur einen optionalen VR-Modus haben, wie ein Tetris Effect, werden mit angeboten.

Die Aktion soll bis zum 23. September laufen.

Nichts Neues zur PS5: Wichtig ist auch, dass im Rahmen des Spotlights keine ersehnten Infos zur PS5 gezeigt werden. Die Aktion soll sich voll und ganz auf Spiele konzentrieren. Mehr dazu, lest ihr hier:

Diese PSVR-Highlights kommen noch 2020

Sony wird zwar in den nächsten Tagen einige weitere PSVR-Spiele ankündigen, in unserer Liste findet ihr aber schon jetzt einige Highlights, auf die ihr euch noch in diesem Jahr freuen könnt.

Findet ihr es gut, dass Sony die PSVR-Ankündigungen von eigentlichen Events auslagert? Was erhofft ihr euch von dem PSVR Spotlight diese Woche?