PSVR2 ist bei Amazon jetzt 200€ günstiger als zum Release: PS5-VR-Headset endlich zum Sparpreis sichern!

Durch das aktuelle Angebot lohnt sich der Einstieg in die Welt von VR auf PS5 gerade wieder besonders.

Falls ihr auch zu denjenigen gehört, die schon immer mit dem Kauf von PSVR2 geliebäugelt haben, euch die aufwendige Hardware bislang aber schlicht eine Nummer zu teuer war, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, sich endlich zu überwinden: Zum inzwischen ohnehin schon durch Sony reduzierten UVP kommt nämlich aktuell noch Extra-Rabatt dazu, bei Amazon bekommt ihr das VR-Headset für PS5 dadurch jetzt 200€ günstiger als bei seinem Release:

Das Angebot ist Teil der Days of Play und sollte daher noch bis zum 11. Juni laufen, sofern es nicht vorher ausverkauft ist. Durch den Sale bekommt ihr aktuell übrigens auch PS5-Spiele und DualSense Controller günstiger. Viele der Deals findet ihr hier:

PlayStation VR2: Was kann Sonys PS5-VR-Brille?

Mit PSVR2 habt ihr deutlich mehr Bewegungsfreiheit als mit dem Vorgänger. Ein Kabel zur Verbindung mit der PS5 ist aber weiterhin nötig.

Das PSVR2-Headset für PS5 bietet im Vergleich zu seinem PS4-Vorgänger gewaltige technische Fortschritte. Diese betreffen nicht nur die höhere Auflösung, welche mit 2000 x 2040 ungefähr viermal so viele Pixel bei weiterhin 120Hz bietet. Es werden jetzt auch direkt hochwertige Motion Controller mitgeliefert und die Kameras zum Erfassen eurer Bewegungen sind direkt ins Headset integriert, was den Kabelsalat und den Aufwand für den Aufbau auf ein Minimum reduziert.

Nur ein einziges Kabel ist noch nötig, um die VR-Brille mit der PlayStation 5 zu verbinden. Falls ihr das Headset auch am PC verwenden wollt, um beispielsweise Steam-Spiele wie Half Life Alyx zu spielen, kommt noch der Adapter dazu. Obwohl ihr diesen separat dazukaufen müsst, ist er einer der größten Vorteile, denn durch ihn ist PSVR2 die einzige VR-Brille, mit der ihr sowohl am PC als auch an der PS5 spielen und somit die Exklusivtitel beider Plattformen nutzen könnt, ohne zwei Headsets zu brauchen.

Das PlayStation VR2 Headset wird mit hochwertigen Motion Controllern geliefert.

Ein weiteres Feature, das PlayStation VR2 der Konkurrenz voraus hat, ist das Eyetracking. Dieses ermöglicht die Steuerung durch die simple Bewegung eurer Augen, was erstaunlich gut funktioniert und vor allem in Menüs die Navigation enorm erleichtert. Der größte Nachteil von PSVR2 ist hingegen, dass ihr nach wie vor auf externe Geräte, nämlich PS5 oder PC, angewiesen seid, während sich Konkurrenten wie die Meta Quest 3 auch ganz allein und dadurch völlig mobil verwenden lassen.