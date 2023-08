PSVR2 im Angebot bei Amazon: Schnappt euch die VR-Brille für PS5 günstig wie nie

Das PlayStation VR2-Headset gibt's jetzt bei Amazon günstig wie noch nie.

Update von 10:13 Uhr: Leider ist das PSVR2-Headset einzeln bei Amazon schon ausverkauft, dafür gibt es jetzt aber das Bundle mit Horizon Call of the Mountain im Angebot, und zwar für 579,99€ (UVP: 649,99€). Damit kostet es weniger als normalerweise das Headset allein:

Falls ihr auf Horizon Call of the Mountain keine Lust habt, könnt ihr das PSVR2-Headset einzeln weiterhin für 529,99€ (UVP: 599,99€) bei GameStop bekommen:

Ursprüngliche Meldung von 09:39 Uhr:

Bei Amazon könnt ihr jetzt das Anfang des Jahres erschienene PSVR2-Headset günstig im Angebot bekommen: Statt 599,99€ (UVP) zahlt ihr jetzt nur noch 529,99€. So günstig gab es die VR-Brille für PlayStation 5 bislang noch nie. Amazon macht keine Angaben dazu, wie lange das Angebot gilt. Ihr solltet damit rechnen, dass es sehr schnell ausverkauft sein kann. Dieser Link bringt euch zum Deal:

Das PlayStation VR2-Headset ist Anfang des Jahres zunächst exklusiv in Sonys hauseigenem Shop erschienen, bei anderen Händlern ist es erst seit Mai verfügbar. Sonderangebote gab es bislang kaum. Auch deswegen dürfte die Nachfrage bei dem Amazon-Angebot ziemlich groß sein.

Was bietet PlayStation VR2?

Das Sony PSVR2-Headset wird mit zwei Motion Controllern geliefert und verfügt wie die Meta Quest 2 über integrierte Kameras.

Technisch beeindruckend: PSVR2 liefert für seinen moderaten Preis beeindruckende Technik: Die hohe Auflösung von 2000 x 2040 Pixel pro Auge liefert ein deutlich schärferes Bild als viele ältere VR-Headsets, 120Hz sorgen für flüssige Bewegungen. Außerdem bekommt ihr mit 110 Grad ein ungewöhnlich großes Sichtfeld. Beim derzeitigen VR-Marktführer, der Meta Quest 2, sind es maximal 97 Grad.

Eye Tracking & Komfort: Ebenfalls beeindruckend ist das Eye Tracking, das es unter anderem ermöglicht, unkompliziert und intuitiv durch Menüs zu navigieren. Außerdem bietet das PSVR2 einen hohen Tragekomfort, durch den selbst lange Gaming-Sessions schmerzfrei möglich sind. Auch die beiden mitgelieferten Motion Controller funktionieren nicht nur präzise, sondern bieten eine gute Haptik. Den Raum um euch herum erfasst das Headset über die integrierten Kameras.

Das sind die besten Spiele: Die Spieleauswahl ist bislang noch recht überschaubar, ein paar Highlights sind aber dabei. Der Launch-Titel Horizon: Call of the Mountain ist zwar ein kurzes Vergnügen, aber ein optisch eindrucksvolles Erlebnis. Den meisten Langzeit-Spaß bekommt man derzeit mit den VR-Modi großer AAA-Titel wie Gran Turismo 7, Resident Evil Village oder No Man’s Sky. Zudem gibt es bereits eine ganze Reihe hochkarätige Indie-Titel wie Moss oder Walking Dead: Saints & Sinners.

