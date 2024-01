QLED 4K-Fernseher für 299€: Das bietet Amazons günstiger TV-Bestseller

Den QLED 4K-TV Hisense E7KQ könnt ihr bei Amazon gerade zum Bestpreis abstauben. Auch die Pro-Version mit 144Hz gibt es günstig.

Wer nach einem 4K-Fernseher sucht, der möglichst günstig ist, aber trotzdem eine gute Bildqualität bietet, sollte dieses Angebot nicht verpassen: Bei Amazon könnt ihr gerade den mit QLED ausgestatteten 4K Smart-TV Hisense E7KQ zum Schnäppchenpreis bekommen. Die 43-Zoll-Version kostet nur noch schlappe 299€ und war laut Vergleichsplattformen noch nie günstiger, auch die 50-Zoll-Version gibt es mit 379€ zu einem guten Preis:

Der Hisense E7KQ bietet ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis, nicht umsonst steht er aktuell aus Platz 3 in Amazon TV-Bestsellerliste. Neben dem normalen Modell gibt es bei Amazon übrigens gerade auch den Hisense E7KQ Pro im Angebot, der sich durch ein 144Hz-Display und HDMI 2.1 fürs Gaming mit PS5 und Xbox Series X auszeichnet. In diesem Fall ist die 55-Zoll-Version besonders günstig, die nur noch 549€ kostet:

Preis-Leistungs-Hit unter den 4K-TVs: Der Hisense E7KQ

Gutes Bild für wenig Geld: Der Hisense E7KQ und E7KQ Pro verfügen über eine QLED-Filterschicht, die wie bei weit teureren Samsung-TVs für eine bessere Farbdarstellung sorgt. Außerdem zeichnen sie sich durch einen für ihren Preis hohen Kontrast aus, da sie ein VA-Panel benutzen. Ein weitere Pluspunkt: Während viele günstige 4K-TVs auf ein vom Rand beleuchtetes Edge-Display setzen, bekommt ihr hier eine relativ gleichmäßige Direct-LED-Beleuchtung.

Selbst der normale Hisense E7KQ Pro bietet schon erstaunlich viele Gaming-Features für seinen Preis, 144Hz und vollwertiges gibt's aber erst bei der Pro-Version.

VRR, ALLM und bei Pro 144Hz: Fürs Gaming unterstützten sowohl die normale als auch die Pro-Version VRR und ALLM, wodurch Screen Tearing verhindert und beim Spielen automatisch in den Modus mit der niedrigsten Latenz geschaltet wird. 120 oder gar 144Hz bekommt ihr allerdings nur beim E7KQ Pro, der auch HDMI 2.1 auf zwei Anschlüssen liefert, sodass mit der PS5 oder der Xbox Series X bis zu 120 fps bei 4K-Auflösung möglich sind.

Schnelle Reaktionen: Zum Input Lag fehlen uns leider unabhängige und exakte Messungen, bei anderen Hisense-TVs aus 2023 wie dem A6K und dem U7K liegt dieser aber bei etwa 12 bis 15 ms mit 60Hz und 5 bis 9 ms mit 120Hz. In diesem sehr niedrigen Bereich dürfte sich auch der E7KQ bewegen. Dadurch werden beim Spielen schnelle Reaktionen ermöglicht, was euch in Multiplayer-Matches einen Vorteil verschaffen kann.

Alexa-Sprachsteuerung: Der Hisense E7KQ läuft mit Hisenses hauseigenem Betriebssystem VIDAA, das einen recht guten App-Support bietet, wenngleich es beispielsweise mit Google TV nicht mithalten kann. Hinzu kommt die sehr komfortable Steuerung, zu der die mitgelieferte Sprachfernbedienung beiträgt, welche per Alexa oder VIDAA Voice funktioniert. So könnt ihr ohne lästiges Eintippen nach euren Lieblingsfilmen und -serien suchen.

Weitere günstige Angebote und auch spannende Neuerscheinungen rund um Gaming, Technik und Unterhaltung findet ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt hier: