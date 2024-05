QLED 4K-Fernseher günstig wie nie: Google-TV mit 55 Zoll & 144Hz jetzt bei Amazon zum Bestpreis sichern!

Wer einen günstigen und gut fürs Gaming geeigneten QLED 4K-TV abstauben will, sollte jetzt bei Amazon zuschlagen.

Bei Amazon könnt ihr jetzt einen QLED 4K-Fernseher mit guter Bildqualität und hervorragender Gaming-Performance zum Schnäppchenpreis abstauben: Den mit einem 144Hz-Display ausgestatteten TCL T8A bekommt ihr gerade in der 55-Zoll-Version für schlappe 549€ – ein hervorragender Preis für einen Fernseher mit so vielen Features. So günstig gab es den 4K Smart-TV laut Vergleichsplattformen noch nie!

Amazon macht übrigens keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch läuft, und verrät lediglich, dass es sich um ein „befristetes Angebot“ handelt. Es könnte also schon bald wieder verschwinden.

TCL T8A QLED 4K-TV: Was kann das günstige Schnäppchen?

Für einen so günstigen 4K-Fernseher hat der TCL T8A QLED eine erstaunliche Menge an Features zu bieten.

Trotz seines günstigen Preises bietet der TCL T8A eine gute Bildqualität. Das liegt nicht zuletzt daran, dass er Full Array Local Dimming verwendet: Der Bildschirm ist in Zonen eingeteilt, deren Helligkeit einzeln geregelt wird. Das sorgt für hohen Kontrast und eine gute Darstellung von Szenen mit hellen und dunklen Bildteilen. An OLED-Fernseher kommt er allerdings nicht ganz heran.

Außerdem punktet der TCL T8A bei der Farbdarstellung. Um diese zu verbessern, setzt er nicht nur ein QLED-Display mit spezieller Filterschicht ein. Er unterstützt auch Dolby Vision und HDR10+. Durch die hohe Spitzenhelligkeit von bis zu 1000 cd/m2 können die HDR-Formate problemlos für kräftige, strahlende Farben sorgen.

Das Google TV-Betriebssystem des TCL T8A bietet einen sehr guten App-Support.

Noch stärker als beim Bild schneidet der TCL T8A beim Gaming ab. Er verfügt über ein 144Hz-Display und über HDMI 2.1, wodurch ihr das Beste aus der PS5 und der Xbox Series X herausholen könnt, nämlich 120 fps bei 4K-Auflösung. Der Input Lag ist niedrig, sodass schnellen Reaktionen nichts im Wege steht, und wichtige Features wie VRR (Variable Refresh Rate) und ALLM (Auto Low Latency Mode) werden unterstützt.

Da er das Google TV-Betriebssystem verwendet, bietet der TCL T8A zudem einen sehr guten App-Support. So ziemlich alle halbwegs erfolgreichen Streamingdienste werden unterstützt. Für komfortable Bedienung sorgt die Sprachsteuerung per Google Assistant, die ganz ohne Fernbedienung über ein direkt in den Fernseher integriertes Mikrofon funktioniert. Dieses könnt ihr aber natürlich auch abschalten.

