QLED 4K-TVs mit 55 bis 98 Zoll jetzt günstig wie nie im Amazon-Angebot: DIE Gelegenheit, auf einen 144Hz-Fernseher umzusteigen!

Sowohl in 55 als auch in 75 und 98 Zoll gab es den QLED-Fernseher TCL T8B laut Vergleichsplattformen bislang noch nie günstiger als jetzt im Amazon-Angebot.

Wer sich einen neuen QLED-Fernseher zulegen möchte, der nicht nur bei Filmen ein gutes Bild liefert, sondern durch die hohe Bildwiederholrate auch bei Sportübertragungen und beim Gaming mit PS5 und Xbox Series X eine tolle Leistung bietet, sollte bei Amazon vorbeischauen. Dort bekommt ihr nämlich gerade den QLED 4K-Fernseher TCL T8B zum Sparpreis im Sonderangebot:

Vor allem die oben verlinkte 55-Zoll-Version ist ein echtes Schnäppchen, mit 439€ bekommt ihr diese laut Vergleichsplattformen günstig wie nie zuvor. Generell findet man einen 4K-Fernseher dieser Größe und mit diesen Features selten zu einem so guten Preis. Falls ihr es lieber noch ein paar Stufen größer hättet, gibt es aber auch die Varianten von 75 bis 98 Zoll im Angebot. Hier der Überblick über diese Größen:

Amazon macht keine Angaben zur Dauer der Deals, die Preise können sich also jederzeit ändern.

Der TCL T8B: QLED 4K-Fernseher mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis

Dank QLED und 144Hz bietet der 4K-Fernseher TCL T8B für seinen Preis eine erstaunlich gute Qualität.

Der TCL T8B ist ein 4K-Fernseher der Mittelklasse aus 2024, der sich von Low-Budget-TVs vor allem durch sein 144Hz-Display abhebt. Dieses sorgt für eine flüssige Darstellung schneller Bewegungen, wie sie etwa bei Sportübertragungen und beim Gaming häufig auftreten. Davon profitiert ihr besonders bei den größeren Varianten des Fernsehers, da bei großen Bildschirmen eine niedrige Bildwiederholrate stärker auffällt.

Durch HDMI 2.1 könnt ihr beim Spielen an der PS5 und der Xbox Series X mit 120Hz bei 4K-Auflösung die maximale Leistung nutzen, zu der die Konsolen imstande sind. Der Input Lag ist niedrig, sodass ihr keine Eingabeverzögerung wahrnehmen werdet, und Features wie VRR (Variable Refresh Rate) und ALLM (Auto Low Latency Mode) werden ebenfalls unterstützt. Alles in allem ist der TCL T8B also ein toller Gaming-Fernseher.

Das Google-TV Betriebssystem des TCL T8B liefert einen umfangreichen App-Support.

Aber auch bei Filmen und Serien liefert der TCL T8B eine gute Bildqualität. Das liegt natürlich nicht zuletzt an seinem QLED-Display, das mittels einer Filterschicht mit sogenannten Quantum Dots die Farbdarstellung verbessert. Auch die Spitzenhelligkeit ist mit rund 450 cd/m2 etwa 50 Prozent höher als bei vielen Fernsehern der unteren Preisklasse, wodurch HDR-Formate wie Dolby Vision besser für leuchtende Farben sorgen können.

Teuren High-End-Fernsehern mit OLED- oder Mini-LED-Display ist der TCL T8B sowohl im Hinblick auf die maximale Helligkeit als auch beim Kontrast allerdings deutlich unterlegen. Wenn ihr sehr hohe Ansprüche habt, müsst ihr also mehr Geld in die Hand nehmen. Ansonsten bekommt ihr mit dem QLED 4K-Fernseher TCL T8B jedoch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.