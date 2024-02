QLED 4K-TV zum Top-Preis schnappen: Gaming-Fernseher mit 144Hz jetzt im Angebot

Durch die Unfassparwochen bei Coolblue könnt ihr jetzt den QLED-4K-TV TCL C803 günstig im Angebot abstauben.

Falls ihr nach einem neuen 4K-Fernseher sucht und es euch dabei mehr auf die Bildqualität und die Gaming-Performance als auf die Größe ankommt, hat Coolblue jetzt ein echtes Schnäppchen für euch. Dort bekommt ihr nämlich gerade den mit 144Hz und einem Mini-LED-Display ausgestatteten TCL C803 in der Größe 50 Zoll für nur 629€.

So günstig gibt es den QLED-TV laut Vergleichsplattformen nirgendwo sonst. Generell findet man Fernseher mit so vielen Features und einer so hohen Bildqualität selten zu einem so guten Preis. Hier geht’s zum Deal:

Das Angebot ist übrigens Teil der sogenannten Unfassparwochen bei Coolblue, durch die ihr noch zahlreiche weitere Technik-Produkte günstig abstauben könnt. Neben vielen anderen 4K-Fernsehern findet ihr hier beispielsweise günstige Gaming-Headsets, Beamer und Soundbars. Die Aktion läuft noch bis zum 10. März. Dieser Link bringt euch zur Übersicht:

Wie gut ist der 4K Smart-TV TCL QLED C803?

Der TCL QLED C803 liefert gerade beim Gaming eine tolle Leistung ab, bietet aber auch eine hohe Bildqualität.

Bildqualität nahe an OLED: Der TCL QLED C803 bietet eine sehr gute Bildqualität, die nahe an die von OLED-TVs herankommt. Verantwortlich dafür ist das Mini-LED-Display: Die kleineren Leuchtdioden der Hintergrundbeleuchtung ermöglichen besseres Local Dimming, was wiederum für hohen Kontrast und eine bessere Anpassung an Szenen mit hellen und dunklen Bildteilen sorgt.

Tolle Farbe dank QLED & HDR: Hinzu kommt eine hohe Spitzenhelligkeit, dank der die unterstützten HDR-Formate Dolby Vision, HDR10+ und HLG gut ausgenutzt werden und für leuchtende Farben sorgen können. Außerdem verfügt der TCL C803 ähnlich wie teure Samsung 4K-TVs über eine QLED-Filterschicht, welche die Farbdarstellung zusätzlich verbessert.

Gaming-TV mit 144Hz: Durch HDMI 2.1 und das 144Hz-Display glänzt der TCL C803 gerade beim Gaming. 144 fps bei 4K-Auflösung könnt ihr aber nur am PC erreichen, mit PS5 und Xbox Series X ist bei 120 fps und 4K Schluss. Der Input Lag liegt bei unter 6 ms und ist damit ungefähr so niedrig wie bei den besten Gaming-TVs von Samsung und LG. Das ist wichtig, damit ihr in temporeichen Spielen schnell reagieren könnt. Auch VRR wird unterstützt und verhindert Screen Tearing.

