QLED-TV für nur 239€: Schnappt euch diesen 4K-Fernseher dank Cashback zum Sparpreis

Den Hisense E78HQ QLED-TV gibt's dank hohem Rabatt und Cashback jetzt für effektiv 239€.

Bei Alternate könnt ihr gerade den 43 Zoll großen QLED-TV Hisense E78HQ für nur 269€ statt 419€ im Angebot abstauben. Das ist ohnehin schon ein sehr günstiger Preis, es kommt aber sogar noch besser: Durch eine Cashback-Aktion von Hisense könnt ihr zusätzlich 30€ zurückbekommen, sodass ihr effektiv nur noch 239€ bezahlt. Selbst für einen gewöhnlichen 4K-Fernseher ohne QLED wäre das ein toller Preis. Hier kommt ihr zum Angebot:

Der Alternate-Deal läuft prinzipiell noch rund drei Wochen lang, dürfte aber schon deutlich früher ausverkauft sein. Um die Cashback-Aktion zu nutzen, müsst ihr den Fernseher ohnehin spätestens bis zum 12. November, also bis Sonntag, kaufen und dann bis zum 12. Dezember auf der Aktionsseite von Hisense registrieren.

Was bietet der Hisense E78HQ QLED 4K-TV?

QLED & hoher Kontrast: Dafür, dass es sich um einen 4K-Fernseher der unteren Preisklasse handelt, bietet der Hisense E78HQ eine gute Bildqualität, was nicht zuletzt an der QLED-Technik liegt, die für bessere Farbdarstellung sorgt. Er verfügt zudem über einen recht hohen Kontrast durch sein VA-Display und über eine gleichmäßige Ausleuchtung des Bildschirms durch Direct-LED. Letzteres ist bei günstigen Fernseher nicht selbstverständlich, da sie oft ein von den Seiten beleuchtetes Edge-Display verwenden.

Der Hisense E78HQ ist eine Variante des E7H und bietet für seinen Preis gute Qualität.

HDR und Helligkeit: Natürlich müsst ihr mit den üblichen Einschränkungen wie mit einer relativ niedrigen Spitzenhelligkeit im Vergleich zu teuren TVs leben. Selbst hierbei schneidet der Hisense E78HQ mit bis zum 400 cd/m2 jedoch besser ab als die meisten anderen Low-Budget-TVs. Dadurch können die unterstützten HDR-Formate wie HDR10 und Dolby Vision, die für leuchtende Farben sorgen sollen, zumindest etwas besser ausgenutzt werden.

Gaming: Wie üblich in der Preisklasse verfügt der Hisense E78HQ nur über ein 60Hz-Display und bietet somit kein richtiges HDMI 2.1. Ihr müsst euch also auch mit der PS5 oder der Xbox Series X mit maximal 60fps bei 4K-Auflösung begnügen. Ansonsten ist er aber gut fürs Gaming geeignet, da er einen niedrigen Input Lag bietet und euch so schnelle Reaktionen ermöglicht. Außerdem werden sowohl VRR (Variable Refresh Rate) als auch ALLM (Auto Low Latency Mode) unterstützt.

