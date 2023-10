QLED-TV für unter 300€ abstauben: Diesen brandneuen 4K-Fernseher gibt’s jetzt zum Bestpreis

Ihr sucht nach einem günstigen QLED-Fernseher? Dann ist jetzt die perfekte Gelegenheit!

Bei Otto läuft gerade ein Sale, in dem ihr 15 Prozent Extra-Rabatt auf ohnehin schon stark reduzierte 4K-Fernseher bekommen könnt. Dazu müsst ihr nur auf der Produktseite unterhalb des Preises auf „15% extra sparen“ klicken und den Gutschein-Code verwenden, den ihr dort findet. So bekommt ihr beispielsweise den QLED-TV Hisense E77KQ mit 43 Zoll (UVP: 549€) für nur 296,65€:

Laut Vergleichsplattformen ist das der beste Preis für den erst im Sommer erschienenen 4K-Fernseher, auch den sehr ähnlichen Hisense E7KQ gab es noch nie so günstig. Durch eine parallel laufende Cashback-Aktion von Hisense könnt ihr sogar noch 30€ zurück bekommen, sodass ihr effektiv nur noch 266,65€ bezahlt.

Die Gutschein-Aktion läuft noch bis zum 24. Oktober, die Preise einzelner Fernseher können sich aber jederzeit ändern. Die Übersicht über alle Angebot des TV-Sales findet ihr hier:

Wie gut ist der 4K-TV Hisense E77KQ?

Der QLED-4K-TV Hisense E7KQ bietet nur 60Hz, ist ansonsten aber gut fürs Gaming geeignet.

Gute Qualität für wenig Geld: Für einen 4K-Fernseher der unteren Preisklasse bietet der Hisense E77KQ eine gute Bildqualität. Da er ein VA-Display verwendet, verfügt er über hohen Kontrast. Außerdem sorgt die QLED-Technik für eine verbesserte Farbdarstellung. Ein paar Kompromisse muss man aber natürlich eingehen. So ist die Spitzenhelligkeit nicht sehr hoch, weshalb HDR-Formate wie das unterstützte Dolby Vision nicht so gut ausgenutzt werden können.

60Hz, aber sonst gut für Gaming: Wie so ziemlich alle günstigen Fernseher bietet der Hisense E77KQ nur ein 60Hz-Display, weshalb ihr auch mit PS5 und Xbox Series X auf maximal 4K 60fps beschränkt bleibt. Davon abgesehen ist er aber gut fürs Gaming geeignet. VRR wird unterstützt und dank ALLM schaltet der Fernseher beim Spielen automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz. Der Input Lag liegt mit 10 bis 20 ms bei 60Hz in einem fürs Gaming guten Bereich.

