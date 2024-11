QLED-TVs mit bis zu 86 Zoll im Angebot: Riesige 4K-Fernseher mit 120Hz jetzt bei Amazon zu Schnäppchenpreisen abstauben!

Bei Amazon könnt ihr gerade einen neuen QLED 4K-Fernseher in Größen bis zu 86 Zoll im Angebot abstauben.

Bei Amazon könnt ihr jetzt einen QLED 4K-Fernseher aus 2024, der sowohl eine tolle Farbdarstellung als auch eine hervorragende Gaming-Performance bietet, günstig im Angebot abstauben. Den LG QNED86T6A gibt es in Größen von 50 bis 86 Zoll zu Top-Preisen. Selbst die kleinste Version ist im Vergleich zum UVP ansehnliche 500€ reduziert, bei der größten Variante sind es sogar satte 1800€ bzw. 51 Prozent Rabatt:

Alternativ findet ihr das Angebot auch bei MediaMarkt. Dort ist es Teil des großen Singles Day Sales ist, welcher um 9 Uhr am Dienstagmorgen endet. Da Amazon vermutlich nur mit dem Preis des Konkurrenten mitgezogen ist, dürfte der TV-Deal hier ebenfalls ungefähr um diese Zeit beendet werden.

QLED + NanoCell = QNED: Das bietet LGs 4K Smart-TV aus 2024

Gerade bei dunklen Szenen mit hellen Highlights hilft das Local Dimming des LG QNED86T6A 4K-TVs.

Der LG QNED86T6A gehört der oberen Mittelklasse unter LGs 4K-Fernsehern aus 2024 an. Das Modell punktet unter anderem mit seinen akkurat dargestellten und kräftigen Farben, denn es kombiniert die QLED-Technologie, die unter anderem auch bei teuren Samsung-TVs zum Einsatz kommt, mit LGs eigener NanoCell-Technik (woraus sich der Name „QNED“ ergibt). Beide Verfahren dienen der Optimierung der Farbdarstellung.

Um zudem den Kontrast zu verbessern, bietet der LG QNED86T6A Local Dimming: Der Bildschirm ist also in Zonen eingeteilt, deren Helligkeit einzeln geregelt wird, um Szenen mit hellen und dunklen Bildteilen besser darstellen zu können. An das perfekte Schwarz und den unendlich hohen Kontrast eines OLED-Fernsehers kommt er aber nicht heran. Wer also sehr hohe Ansprüche an die Bildqualität hat, sollte zu einer teureren Alternative wie dem LG OLED B49 greifen.

Durch das schlanke Design eignet sich der LG QNED86T6A hervorragend dazu, an die Wand gehängt zu werden. Ein Standfuß wird aber natürlich auch mitgeliefert.

Tolle Gaming-Performance durch HDMI 2.1 und 120Hz-Display

Als Gaming-Fernseher bietet der LG QNED86T6A eine hervorragende Leistung. Er besitzt ein 120Hz-Display und HDMI 2.1, deshalb kann er die Power der PS5 und der Xbox Series X voll ausnutzen und für eine Framerate von bis zu 120 FPS bei 4K-Auflösung sorgen. Auch der Input Lag ist niedrig, deshalb werdet ihr beim Spielen nicht durch Verzögerungen eurer Eingaben ausgebremst.

Ebenfalls wichtig: VRR (Variable Refresh Rate) synchronisiert die Framerate eures Fernsehers mit jener der Konsole. Dadurch wird der Input Lag noch weiter reduziert und hässliches Screen Tearing verhindert. Durch ALLM (Auto Low Latency Mode) schaltet der Fernseher beim Spielen zudem automatisch in den Gaming-Modus, der die geringste Latenz bietet. Ihr könnt also direkt losspielen, ohne lästige Einstellungen vornehmen zu müssen.

