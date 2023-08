QLED-TV für 309€ bei Amazon abstauben: 4K-Fernseher mit VRR zum Bestpreis im Angebot

Den brandneue QLED-TV Hisense E7KQ könnt ihr euch jetzt günstig bei Amazon schnappen.

Bei Amazon gibt es gerade einen erst kürzlich erschienenen QLED-Fernseher im Angebot: Für den Hisense E7KQ in der Größe 43 Zoll zahlt ihr aktuell statt 408,65€ nur noch 309€. So günstig gab es den 4K-TV laut Vergleichsplattformen bislang noch nie. Auch das Preis-Leistungs-Verhältnis ist hervorragend, nicht umsonst steht der Fernseher momentan auf Platz 4 in Amazons TV-Bestsellerliste. Dieser Link bring euch zum Angebot:

Falls euch 43 Zoll zu klein sind, könnt ihr übrigens auch andere Größen günstiger bekommen. Für 50 Zoll zahlt ihr aktuell nur noch 359€ statt 442,50€, bei 55 Zoll sind es 409€ statt 496,57€. Die 43-Zoll-Version bietet aber den größten Rabatt.

Amazon macht derzeit übrigens keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch gültig ist. Ihr solltet damit rechnen, dass er jederzeit wieder verschwinden kann.

Was bietet der Hisense E7KQ?

Trotz seines günstigen Preises bietet der Hisense E7KQ so einige Gaming-Features, ihr bleibt aber auf maximal 4K 60fps beschränkt.

Bildqualität: Der Hisense E7KQ bietet für seinen niedrigen Preis ein sehr gutes Bild. Die QLED-Technik, die man sonst meist bei deutlich teureren Fernsehern findet, sorgt für eine bessere Farbdarstellung. Das VA-Display bietet zudem hohen Kontrast und Direct LED eine gleichmäßige Ausleuchtung des Bildschirms. Trotzdem muss man zu diesem Preis natürlich auch Kompromisse eingehen. So kann durch die niedrige Spitzenhelligkeit HDR nicht so gut ausgenutzt werden.

Gaming: Obwohl der Hisense E7KQ auf dem Papier über HDMI 2.1 verfügt, besitzt er nur ein 60Hz-Display, sodass ihr auch mit PS5 und Xbox Series X auf 60fps bei 4K-Auflösung beschränkt bleibt. Immerhin werden VRR und ALLM unterstützt. Durch Letzteres schaltet der Fernseher beim Spielen automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz. Zum Input Lag fehlen uns leider exakte Daten, er dürfte aber wie bei allen aktuellen Hisense-TVs in einem fürs Gaming guten Bereich zwischen 10 und 20 ms bei 60Hz liegen.

