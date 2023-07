400€ Rabatt + Gratis-Soundbar: Brandneuen LG OLED-TV mit 55 Zoll im Top-Angebot sichern

Den 4K-Fernseher LG OLED B39 könnt ihr jetzt 400€ günstiger und mit einer Gratis-Soundbar abstauben.

Im neuen MediaMark-Gutscheinheft könnt ihr jetzt den erst kürzlich erschienenen 4K-Fernseher LG OLED B39 stolze 400€ günstiger bekommen. Für die Version mit 55 Zoll zahlt ihr nur noch 1499€ statt 1899€ (UVP). Durch eine parallel laufende LG-Aktion könnt ihr sogar noch 200€ Cashback zusätzlich bekommen, sodass ihr effektiv nur noch 1299€ bezahlt.

Günstiger als bei MediaMarkt gibt es den LG OLED B39 laut Vergleichsplattformen gerade nirgendwo, allerdings könntet ihr ihn bei Amazon einzeln genauso günstig bekommen. Das Besondere am MediaMarkt-Angebot ist jedoch, dass ihr noch eine Soundbar geschenkt dazu bekommt, und zwar die LG DS40Q, die einzeln 219,99€ kostet:

Zieht man neben dem Cashback auch noch den Wert der Soundbar vom Preis ab, landet man also bei rund 1080€ und somit bei nur noch etwa 57 Prozent der UVP. Für einen so neuen Fernseher ist das ein sehr gutes Angebot. Um Das Cashback zu bekommen, müsst den Fernseher übrigens nach dem Kauf spätestens bis zum 14. September auf der Aktionsseite von LG registrieren.

Was bietet der LG OLED B39 4K-Smart-TV?

Der LG OLED B39 schneidet sowohl beim Gaming als auch beim Filmeschauen sehr gut ab.

Tolles Bild: Der LG OLED B39 ist ein hochwertiger 4K-Fernseher aus 2023, der im Vergleich zum B29 aus 2022 einen besseren Bildprozessor bietet. Die Bildqualität ist wie schon beim Vorgänger sehr hoch, was vor allem am perfekten Schwarz und unendlich hohen Kontrast des OLED-Displays liegt. Im Vergleich zum teureren LG OLED C3 ist die maximale Helligkeit zwar etwas niedriger und der Prozessor nicht ganz so stark, allzu groß ist der Unterschied in der Praxis aber nicht.

Top für PS5 & Xbox Series X: Fürs Gaming seid ihr mit dem LG OLED B39 sehr gut gerüstet. Er verfügt über ein 120Hz-Display und über HDMI 2.1 auf zwei Anschlüssen. Dadurch ist mit der PS5 oder der Xbox Series X Gaming in 4K bei bis zu 120 fps möglich. VRR und ALLM sind ebenfalls dabei, der Fernseher schaltet beim Spielen also automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz. Zum Input Lag fehlen uns leider noch genaue Daten, er dürfte aber wie beim C3 bei etwa 5 bis 6 ms liegen.

