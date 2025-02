Bis zu 95 % Rabatt im PS Store: Das sind unsere Empfehlungen aus über 5.500 PS4/PS5-Angeboten

Im PS Store sind massenhaft Spiele reduziert, darunter auch ein Resi-Teil.

Sony hat mal wieder neue Angebote in den PlayStation Store gepackt, mit denen sich viele Euros sparen lassen. Aktuell sind über 5.500 Vollversionen, Addons, Bundles und mehr teils stark rabattiert. Damit ihr euch nicht durch diese Menge wühlen müsst, haben wir ein paar spannende PS4- und PS5-Angebote für euch herausgesucht.

Bis wann gelten die Angebote? Die Rabatte könnt ihr euch je nach Spiel bis zum 13. bzw. 20. Februar um 00:59 Uhr sichern.

Die Rabatte könnt ihr euch je nach Spiel bis zum 13. bzw. 20. Februar um 00:59 Uhr sichern. Hier findet ihr den Sale? Ihr könnt über den PS Store eurer PS5- und PS4-Konsolen auf die Angebote zugreifen und dort einkaufen. Alternativ geht das aber auch über den Browser sowie die offizielle PlayStation-App.

Neue Angebote im PS Store: Unsere Empfehlungen

Unsere Highlights aus den Angeboten

Resident Evil 3 - Ein gelungenes Remake

10:59 Resident Evil 3 Remake - Testvideo zur Horrorspiel-Neuauflage - Testvideo zur Horrorspiel-Neuauflage

Autoplay

Preis: 9,99 statt 39,99 Euro (75 % Rabatt)

9,99 statt 39,99 Euro (75 % Rabatt) Genre: 3rd-Person-Horror-Shooter

3rd-Person-Horror-Shooter Plattformen: PS4 und PS5

Capcom hat der Resi-Serie mittlerweile mehrere Remakes spendiert. Dazu zählt auch die Neuauflage von Resident Evil 3, die unter anderem bessere Grafik, Charaktermodelle und ein überarbeitetes Gameplay bietet.

Wie gehabt bekommen wir es in dem Spiel als Jill Valentine in Racoon City mit der Umbrella Corporation und allerhand Zombies zu tun. Allerdings hält sich das Remake bei der Story nicht 1 zu 1 an das Original und hat beispielsweise auch die statische Kameraperspektive gestrichen. Zusätzlich können wir uns in Resident Evil Resistance in den 1vs4-Multiplayer-Modus stürzen.

Was das Remake zu Resi 3 noch anders macht und wie gut es letztendlich geworden ist, könnt ihr hier nachlesen:

Mehr zum Thema Resident Evil 3 im Test - Horror-Highlight mit Schwächen von Dennis Michel

Oceanhorn - Eine tolle Zelda-Alternative

2:55 Oceanhorn - Trailer zur Version für PS4 und Xbox One - Trailer zur Version für PS4 und Xbox One

Autoplay

Preis: 2,99 statt 14,99 Euro (80 % Rabatt)

2,99 statt 14,99 Euro (80 % Rabatt) Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Plattformen: PS4 (PS5 über Abwärtskompatibilität)

Ursprünglich erschien Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas nur auf Apples iOS-Geräten und wurde später auf andere Systeme portiert. Ihr solltet euch den Titel vor allem dann genauer anschauen, wenn ihr etwas für Zelda-Spiele übrig habt.

In dem isometrischen Action-Adventure stellen wir uns mit Schwert und Magie dem Bösen, um es aus der Welt zu verbannen. Dafür reisen wir mit unserem Boot zwischen den Inseln hin und her. Die Erkundung, Kämpfe und immer neue Ausrüstung, mit der wir neue Bereiche freischalten, ist ähnlich befriedigend wie beim offensichtlichen Vorbild.

Falls ihr es genauer wissen wollt, schaut doch in unseren Test rein:

Wie sieht's mit euch aus? Ist beim aktuellen Sale im PlayStation Store etwas für euch dabei? Habt ihr vielleicht noch ein Angebot für PS4 und PS5 gefunden, dass ihr empfehlen könnt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.