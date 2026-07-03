Der wichtigste Sprecher aus Ratatouille will eine Fortsetzung machen, hat aber eine Bedingung für Pixar: "Muss dieselbe Energie wie Terminator 2 haben"

Ratatouille 2 soll nur kommen, wenn es wirklich eine gute Idee für die Geschichte gibt.

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Jonas Herrmann
03.07.2026 | 17:15 Uhr

Ratatouille ist immer noch ein extrem beliebter Pixar-Film. (Bild: Disney) Ratatouille ist immer noch ein extrem beliebter Pixar-Film. (Bild: Disney)

Während viele Pixar-Filme verdientermaßen als moderne Klassiker gelten, gilt das für einen Großteil der Fortsetzungen nur bedingt. Der Schauspieler, der Remy in Ratatouille seine Stimme geliehen hat, wäre für einen zweiten Teil zu haben, will diesen aber nicht nur des Geldes wegen machen.

Ratatouille 2 soll nur gemacht werden, wenn es eine gute Idee gibt

Unter den vielen hervorragenden Pixar-Filmen hat Ratatouille aus dem Jahr 2007 bei vielen Disney-Fans einen besonderen Platz im Herzen. Die Geschichte rund um die kleine Ratte Rémy, die in Paris ihre Kochkünste unter Beweis stellen will, ist einzigartig und immer wieder herzerwärmend. Und war auch ziemlich erfolgreich.

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Über 620 Millionen US-Dollar soll der Film weltweit eingespielt haben. Umso überraschender, dass Disney bisher noch keine Fortsetzung veröffentlicht oder überhaupt geplant hat.

Seit 2007 wurden bei Pixar etwa alleine zwei Cars-Sequels, je eine Fortsetzung zu Die Unglaublichen, Findet Nemo, Die Monster AG und Alles steht Kopf, sowie drei Toy Story-Ableger produziert. Einige weitere sind schon in Arbeit.

Ratatouille fehlt in dieser Reihe und wenn es nach Patton Oswalt geht, der im Film die Hauptfigur Rémy gespielt hat, sollte sich das auch nur ändern, wenn es wirklich eine zündende Idee gibt. In einem Podcast äußert er sich folgendermaßen:

"Ich möchte, dass die Fortsetzung anders ist als andere Filme, dass sie dieselbe Energie wie Terminator 2 oder Aliens hat – also die Geschichte erweitert, die wir unbedingt erzählen müssen [...] Es geht nicht nur ums Geldverdienen. Und ja, wir lieben Geld und wir werden es auch verdienen, aber wir werden es verdienen, indem wir eine unglaubliche Geschichte mit völlig neuen Dimensionen erzählen, von denen wir vorher nicht einmal wussten, dass sie existieren."

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Letztlich hänge die Entscheidung an dem Filmregisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent Brad Bird, der neben Ratatouille etwa auch Die Unglaublichen für Disney gemacht hatte. Wenn er eine wirklich gute Idee für Ratatouille hätte, dann wäre Oswalt sofort bereit, wieder in die Rolle der beliebten Ratte zu schlüpfen.

Was meint ihr dazu? Würdet ihr euch ein Ratatouille 2 wünschen?

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